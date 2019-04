‘La dificultad tiene que ser los rivales, no nosotros mismos’: Autuori

Las cuentas de Atlético Nacional son muy claras, debe ganar 6 de los 8 partidos que le quedan para clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2019. Para esto, deberá comenzar a sumar de a tres, este domingo, cuando reciba a Alianza Petrolera en el Atanasio.

“Queremos sacar provecho de esta semana larga de trabajo, hace mucho que no la teníamos. Espero que reaccionemos y ojalá pueda contestar que pudimos cambiar, después del partido del próximo domingo. Tenemos dos caminos, sacar excusas o trabajar. Yo tengo una relación buena con las dificultades en la vida, tengo la paz espiritual para reflexionar y corregir ante los malos momentos”, expresó el técnico Paulo Autuori.



Sobre el trabajo que han desarrollado durante estos días, se ha intensificado el aspecto mental, aunque Autuori indicó que esto se ha venido realizando desde que él llegó en el plantel profesional. “El trabajo mental debe hacerse desde las categorías formativas, desde que llegamos, lo hemos hecho. Estamos en un momento crucial. Vamos a enfrentar a un rival difícil, los respetamos. Alianza Petrolera está haciendo un buen torneo. La dificultad tiene que ser los rivales, no nosotros mismos”.



“Tenemos un reto muy grande, espero que los jugadores hayan reflexionado, yo ya he conversado con ellos y ojalá tengamos un mejor partido el próximo domingo”, agregó.



En cuanto al aspecto táctico que cambió en el partido anterior, donde jugó sin extremos, Autuori remarcó que “de alguna manera, tuvimos que hacer variantes, nosotros siempre hemos jugado con extremos. Contra Pasto había decidido realizar cambios, porque sabía cómo iban a jugar, no pudimos realizar tres pases seguidos, nos faltó claridad, estábamos condicionados y limitados”.



Proyectando lo que se viene, el entrenador destacó la labor que debe darse durante estos días para regresar al buen fútbol y marcar la senda ganadora. “Trabajo para lograr las victorias que nos permitan clasificar, para lograr eso debemos retornar al fútbol que hemos hecho antes. En las prácticas debemos sacar provecho, que los jugadores se conecten en lo físico y lo mental para reaccionen. Pienso partido a partido, no hay como proyectar. Debemos tener un equipo competitivo, que nos acerque a la victoria”.



Finalmente, habló sobre los jugadores lesionados, con el regreso de Andrés Sarmiento a trabajos con el grupo, Autuori enlistó cómo siguen los demás jugadores. “(Yerson) Candelo aún no puede entrenar, con Nicolás (Hernández) ha hecho un entrenamiento específico y el jueves puede retornar a trabajos con nosotros, Gilberto (García) tiene un dolor articular y su recuperación es más difícil. Daniel (Bocanegra) ha estado evolucionando y yo creo que pueda jugar el domingo, tenemos proyectado que durante la semana se integre a los trabajos del grupo. (Steven) Lucumí ha venido trabajando bien, pero todavía le falta, esperamos que la próxima semana se integre al grupo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín