Intensidad y fuerza, premisas de Nacional para retomar nivel en Liga

Sobre las 9:30 a.m. en su Sede deportiva de Guarne, Atlético Nacional comenzó su segunda práctica de la semana, con miras al partido del próximo domingo por la fecha 13 frente a Alianza Petrolera.

En cuanto a las novedades, se destaca la presencia de Daniel Bocanegra y Jeison Steven Lucumí a prácticas con balón de manera diferenciada. Los jugadores superaron sus molestias físicas y es probable que la próxima semana se integren a trabajos con el grupo.



Andrés Sarmiento ya trabaja a la par del grupo, el jugador sufrió una lesión meniscal en su rodilla izquierda, el pasado mes de febrero, recuperándose antes de la incapacidad que le habían proyectado inicialmente de ocho semanas.



Por otro lado, Nicolás Hernández no estuvo en la práctica, el central está realizando trabajos especiales en el Centro de Alto Rendimiento para disminuirle las cargas de trabajo. Gilberto Garcìa, Yerson Candelo y Hayen Palacios continúan en el departamento médico. Mientras que Félix Charrupí está trabajando con el equipo Sub 20.



De los juveniles que trabajaron con el equipo profesional estuvieron; Albin Domínguez, Johan Yabur, Yilmar Velásquez y Brayan Gómez, este último es volante de enganche, de buen suceso con el equipo Sub 20.



Los ejercicios realizados en la práctica fueron de velocidad, reacción, toque, definición, control orientado, trabajos en espacio reducido, precisión y fútbol dividido en dos grupos, donde intensificaron movimientos en situaciones reales de juego.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín