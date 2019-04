José F. Cuadrado: a la sombra de Armani y no tan lejos de Monetti

Pese a su gran arranque de temporada, José Fernando Cuadrado no ha logrado convencer a una gran parte de la hinchada de Atlético Nacional y su figura se ha ido diluyendo con el paso de los partidos, al igual que ha sucedido con el rendimiento del equipo dirigido por Paulo Autuori.



Le seguridad demostrada en los primeros juegos de la Liga y de la Copa, se transformaron en una serie de dudas que hicieron recordar la imagen del nunca consolidado Fernando Monetti, quien pese a su experiencia no terminó de transmitir solidez a un grupo que, en muchas ocasiones, necesitó organizarse desde atrás y no encontró en el argentino la solución que esperaba.



Errores en la salida con los pies, goles que, aunque fueron bien definidos por los atacantes, entraron por su palo y una confianza que fue cayendo con cada uno de estos hechos, son algunas de las cuestiones clave que han puesto a Cuadrado en duda, sin olvidar que, en los penales, también se esperaba algo mejor por parte del ‘1’, pese a que ahí su posibilidad de acertar sea mínima.



La incertidumbre es gigantesca y mucho más si se tiene en cuenta que la sombra de Franco Armani todavía está presente en los arcos del Atanasio Girardot y, aunque ese ya debería ser un tema cerrado; teniendo en cuenta la filosofía de juego de Atlético Nacional, resulta fundamental tener a un tipo que lidere a sus compañeros desde el área, pero que, además, en los momentos en que se lo necesita, responda.



Armani fue eso y mucho más, por eso se hace tan difícil olvidarlo y por eso también resulta complicado entender lo pasado con Cuadrado, llegando a cuestionar, incluso, el nivel de preparación que ofrece René Higuita, quien, como experto arquero con los pies, los trabaja en ese sentido, pero no ha logrado dejar su huella en los últimos tres que se han encargado del arco verdolaga.



Y aunque en algunas situaciones como la que tuvo frente a Deportes Tolima, con un remate de cabeza, Cuadrado tuvo una salvada magistral, también, durante el mismo partido, tuvo problemas, así como los tuvo contra Cali.



Estos son algunos de los números de José Fernando Cuadrado con Atlético Nacional:



- Partidos disputados: 14

- Partidos sin recibir anotaciones de manera consecutiva: 5

- Goles recibidos: 11 en los 9 partidos restantes.

​- Partidos con su valla en cero: 6