‘Logramos ganar de una forma que no hemos venido trabajando’: Autuori

Tras un mes, Atlético Nacional volvió a ganar en la Liga I-2019. Los ‘verdolagas’ supieron descifrar la férrea defensa del Cúcuta Deportivo, voltearon un resultado adverso y administraron el resultado con fútbol y goles. Al final del partido, el técnico Paulo Autuori exaltó la fortaleza mental del equipo y criticó al técnico rival Sebastián Méndez quien se dio media vuelta cuando el DT brasileño fue a saludarlo y a felicitarlo por el buen partido.

“Tengo que sacarme el sombrero con los entrenadores colombianos, la educación que tienen. Cuando terminó el partido fui a estrecharle la mano al entrenador rival y me dio la espalda, debo decirle que lo felicito por su trabajo, pero no hay que agrandarse, porque la vida es así. La falta de humildad que tuvo el técnico del Cúcuta, la tuvieron mis jugadores para reponerse ante la derrota, en la manera que lucharon y se entregaron frente a un equipo muy fresco. Por eso felicito a los entrenadores colombianos que han tenido educación en la victoria y en la derrota”, acotó Autuori.



Además, “felicito a la ciudad de Cúcuta, a los ciudadanos, al equipo que está haciendo una gran campaña y al entrenador (Sebastián Méndez). En el fútbol como en la vida hay que vivir entre alegrías y tristezas, entre victorias y derrotas, él es muy joven y debe aprender a ser humilde”.



En cuanto al juego de su equipo, “tengo que sacarme el sombrero con mis jugadores, por el despliegue físico. Logramos reaccionar un partido muy complejo contra el Cali, lo que significa fortaleza mental de los jugadores. En este partido demostramos grandes cosas”, indicó.



Sobre los errores de su equipo en el primer tiempo, Autuori detalló que “tenemos que estar muy ajustados tácticamente, no hay como responder físicamente. Ganamos en la reacción y fortaleza mental, luego de estar por debajo del marcador”.



“Tenemos que pensar en el contexto, en el primer tiempo si íbamos al choque no llegábamos al segundo tiempo. Necesitamos más velocidad, eso nos lo dio Hayen (Palacios) y con la línea de volantes aprovechamos el desgaste del rival”, agregó.



Finalmente, el brasileño reconoció que se va contento con el resultado, pese a que su equipo no logró establecer el estilo de juego que ha venido construyendo. “Tuvimos mucho desgaste el pasado miércoles, el viaje y el rival fue muy duro. Logramos ganar un partido de una forma que no hemos venido trabajando, pero las circunstancias se dieron para hacerlo de esa manera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín