Así quedó el bus de Atlético Nacional tras ser atacado en Cúcuta

En la previa del partido entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo, el bus en el que se transportaba el equipo verde hacia el estadio General Santander, fue atacado por 'aficionados' del equipo de la frontera, que con piedras rompieron los vidrios del vehículo.

El hecho fue reportado por aficionados y jugadores del club y aún no se tiene claridad de todo lo ocurrido pues no hay un parte oficial, sin embargo, se dice que los futbolistas del cuadro paisa no resultaron heridos.



El partido entre Cúcuta y Atlético Nacional se disputará a las 5:00 p.m. y, de momento, no hay modificaciones en la programación.



Así quedó el bus de Nacional: