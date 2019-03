‘Estoy mucho más contento que insatisfecho’: Lucas Pusineri

Pese al empate definitivo 2-2 en el partido aplazado de la séptima fecha de la Liga Águila I-2019 ante Nacional en Medellín, cuando ganaba 2-0 antes de concluir el primer tiempo, el técnico Lucas Pusineri señaló en rueda de prensa que no quedó con ningún sinsabor.

“Mi equipo salió muy bien a disputar el partido, nos encontramos con un gol que salimos a buscar, incomodamos desde el primer minuto a un rival difícil, grande del país, en su cancha, con su gente, buscamos salir intensos, tuvimos un muy buen primer tiempo, con desborde, con llegadas, abrimos el marcador y después aumentamos y podíamos seguir ampliando; por esas cosas del fútbol, del otro lado también hay jerarquía. Esto es el fútbol, sinceramente muy conforme con la entrega de los futbolistas, esto es una enseñanza para lo que viene, seguimos construyendo lo que vinimos a hacer, que es tratar de crear una identidad para que el equipo juegue de local y de visitante de la misma manera, lo estamos logrando, tenemos que seguir mejorando y trataremos de seguir sumando para tratar de estar entre los ocho”, explicó el entrenador gaucho.



Consultado sobre si quedó tranquilo por el trámite del compromiso, dijo: “En primer lugar, mientras esté al frente del equipo no firmo empates, firmo tratar en lo posible de seguir creando mística y poder seguir construyendo una identidad, seguramente nuestra gente en Cali está muy feliz de ver el equipo así como es de intenso desde el primer minuto, jugando ante un rival como Nacional. Lastimosamente el fútbol nos deja el 50% de alegría, insatisfecho no, porque uno se puede equivocar, ya que este es un juego de errores, pero ellos tienen que entregar todo, los futbolistas hicieron un gran esfuerzo, en estos partidos nos seguimos preparando para seguir sumando 90 minutos tras 90 minutos, estamos contentos porque el equipo se sigue mostrando, disputando los juegos de igual a igual, quiero que mi equipo tenga ambición de ir a buscar el arco rival, algunos partidos se van a dar como hoy, con goles tempraneros, me quedo con eso, de buscar tanto de local como de visitante, con la misma intensidad con que lo venimos haciendo; el otro día nos tocó perder por un gol, estoy mucho más contento que insatisfecho”.



En cuanto a la molestia de los jugadores cuando terminó el partido, afirmó: “Lógicamente que el trámite del encuentro nos favoreció en el primer tiempo, después nos equivocamos. Los errores hay que admitirlos, se cedió terreno, mucha posesión y nosotros nos fuimos un poco golpeados por ese gol faltando muy pocos minutos para irnos al descanso, y después adelante hay un equipo que juega. Los futbolistas se fueron enojados porque hicieron un gran esfuerzo y como en otros partidos hemos tenido desaciertos, entonces eso opaca el resto de los otros 90 minutos que hicimos muy bien; pero en esa lucha de identidad y búsqueda de seguir creciendo y respetando el escudo que defendemos, estoy muy contento con la actitud del equipo.



Del impacto que tuvo el Cali con la lesión de Didier Delgado, sostuvo que “el cambio de Velasco por Mosquera se dio porque tenía un dolor en el dedo del pie, igualmente con lo de Didier, que hizo un partido correcto, pero Deiber entró de buena manera, con el ingreso de Mercado quisimos tener otro delantero para ganar el partido, se nos vio la ambición para ir por el resultado cuando Nacional se nos venía adelante, y creo que se dio”.



Por su parte, el volante Christian Rivera conceptuó del cambio del Cali en el segundo tiempo que “fuimos al frente, salimos a proponer, se vio reflejado en el primer tiempo, pero Nacional es un equipo grande, de jerarquía que en su casa tiene la responsabilidad de salir a proponer, lo que se vio en el segundo periodo, cuando no pudimos contrarrestar los ataques de ellos, al final se dio un empate que haciendo cuentas nos podrá servir para clasificar entre los ocho”.



Los azucareros visitarán el sábado (5:30 p.m.) a Alianza Petrolera en Barrancabermeja.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces