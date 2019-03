Pusineri, contento por el juego del segundo equipo del Deportivo Cali

El técnico Lucas Pusineri reconoció que el segundo tiempo del Deportivo Cali fue superior al primero y que corrigió algunos errores para lograr un holgado triunfo (0-3) sobre Patriota en Tunja.

De la misma forma, el entrenador argentino defendió la rotación que hizo para darles descanso a jugadores que habían disputado las primeras ocho fechas e incluyó a otros que habían tenido pocos minutos con el equipo.



“A lo largo de los 90 minutos el equipo vino de menor a mayor, en el primer tiempo tuvimos algunas fallas que pudimos ajustar en el descanso, tenemos que seguir tratando de enfrentar los partidos de mejor manera en el inicio y tal vez en el transcurso de los primeros 45 minutos no encontramos los recursos serios para llegar al arco de Patriotas con peligrosidad, ellos lo hicieron a medida de centros, nosotros teníamos inmovilizados algunos movimientos que ellos suelen utilizar. Después de allí no tuvimos la inquietud que prometíamos tener; en el segundo tiempo los futbolistas pudieron sacarse un poco la mochila del primer tiempo para ir contundentemente a buscar el resultado, nos posicionamos mejor en el campo, tuvimos la posesión, más agresividad y así pudo llegar el gol de Christian Rivera, que abrió un poco el panorama, los futbolistas lucharon merecidamente esta victoria por lo hecho en los segundos 45 minutos, el equipo mostró más contundencia, me quedo con eso, obviamente rescatando la actitud”.



Sobre las variantes que implementó en el compromiso, dijo que “de la rotación, habíamos jugado con Millonarios el domingo y tenemos una semana dos partidos en la semana, en estos 270 minutos tratamos de darles oxígeno a los futbolistas y me voy muy contento porque ese era un motivo pendiente, porque pensé que los que estaban afuera podían hacerlo muy bien, me dejó mucha alegría, muy contento con el grupo”.



Acerca de los ocho meses que tenía el Cali sin ganar de visitante, señaló: “Hoy el equipo mostró una faceta en el segundo tiempo que es la que uno pretende, esperamos que los futbolistas sigan recibiendo bien el mensaje, la intención era pelear el partido de entrada, pero no tuvimos la determinación del segundo tiempo, nuestros jugadores salieron de la mejor manera y Christian Rivera abrió el marcador en un momento determinante”.



En cuanto a hombres como el volante guajiro Carlos Rodríguez, afirmó: “Me alegro por Carlos (Rodríguez) es un hombre que trabaja, viene de segunda división y hoy encuentra un premio, en el fútbol no se regala nada”.



Lo mismo señaló de otros como el defensa central argentino Francisco Delorenzi y Didier Delgado: “Me pone contento que varios jugadores que no venían teniendo minutos de competencia y hoy por hoy en Deportivo Cali hay una lucha interna por estar en el primer equipo, estos puntos son importantes porque nos posicionan mejor, los jugadores van entendiendo el mensaje, ahora a recuperar a nuestros futbolistas para que vuelvan a tener un buen rendimiento el domingo en Ipiales, hemos ganado un buen partido, pero esto continúa, ojalá podamos concretar esta semana con otro resultado positivo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces