Castellanos, autocrítico: responsabilizó a los jugadores por mal juego

Leandro Castellanos es el actual capitán de Santa Fe y único referente que se mantiene en el club rojo luego de varias salidas y lesiones que atormentan al club. El arquero, por su parte, fue autocrítico con la situación que pasa el equipo.



"Perder nos afecta la parte anímica y eso hace que nos entren dudas. Debemos demostrar las capacidades por las que estamos en Santa Fe y debemos dejar afuera la presión", le dijo a FUTBOLRED.



Por otro lado, asumió la culpa por parte de los jugadores y no entró en discordia con el tema del entrenador, que no ha podido ayudar a darle la primera victoria al conjunto cardenal.



"Los profesores nos han dado las herramientas y los estudios de los rivales, pero nosotros somos los que hemos fallados en el campo de juego y no hemos podido conseguir los resultados", comentó.



Finalmente, habló sobre el tema del descenso del próximo año y la importancia de que Santa Fe 'despierte' para lograr que el club empiece a sumar.



"Somos conscientes del momento y que la responsabilidad es nuestra, que somos los únicos que podemos revertir esta situación. Más allá de hablar, debemos enfocarnos en el campo y mejorar. Yo veo la tabla del descenso y no veo a Santa Fe, necesitamos mejorar y entrar a los ocho y poner a Santa Fe en el lugar que merece y que lleva en los últimos años", finalizó.