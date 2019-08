Árbitro que está en medio de polémica pitará el partido de Millonarios

Millonarios enfrenta a Jaguares este sábado a las 8:00 p.m. por la cuarta fecha de la Liga II-2019, partido en que la Dimayor designó a un árbitro que estaba en medio de la polémica y que, finalmente, no recibiría sanción.



John Hinestroza, juez que estuvo en los problemas con Juan Carlos Osorio, será el central del juego de los azules en Bogotá, que buscan su segunda victoria en casa.

El entrenador verde sí recibió sanción por el hecho, por lo que el juez no tendría suspenciones luego de los problemas ocurridos en Medellín por el partido entre Nacional y Santa Fe.



Así las cosas, Hinestroza estará en Bogotá para dirigir el juego del cuadro embajador.

Los árbitros de la cuarta fecha:

UNIÓN MAGDALENA VS INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Central: Wander Mosquera – Cundinamarca

Asistente No.1: Juan C. Vaca – Bogotá

Asistente No.2: Yinfar Bulla –Meta

Emergente: Álvaro Meléndez – Magdalena



DEPORTIVO CALI VS LA EQUIDAD

Central: Nicolás Gallo – Caldas

Asistente No.1: John A.León – Caldas

Asistente No.2: Wilmer Cuevas –Norte

Emergente: Diego Ulloa – Valle



CÚCUTA DEPORTIVO VS ONCE CALDAS

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No.1: David Fuentes – Cesar

Asistente No.2: Roberto Padilla –Atlántico

Emergente: Jorge Sanna – Norte



MILLONARIOS FC VS JAGUARES FC

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No.1: Javier Zemanate – Huila

Asistente No.2: Héctor Guerra–Huila

Emergente: Nicolás Rodríguez – Asocafa



DEPORTIVO PASTO VS ATLÉTICO BUCARAMANGA

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente No.1: José D. Piedrahita – Antioquia

Asistente No.2: Ángel Caro – Bolívar

Emergente: Cristian De La Cruz – Nariño



ALIANZA PETROLERA VS ENVIGADO FC

Central: Mario Herrera – Meta

Asistente No.1: Diego Flechas – Boyacá

Asistente No.2: Fabián Orozco – Arauca

Emergente: Jorge Duarte – Santander



JUNIOR FC VS AMÉRICA DE CALI

Central: John A. Ospina –Quindío

Asistente No.1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No.2: Fabián Orozco – Arauca

Emergente: Jorge Duarte – Santander



PATRIOTAS FC VS RIONEGRO

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente No.1: Herminzul Calderón – Asocafa

Asistente No.2: John Aguilar – Risaralda

Emergente: Fernando Acuña – Boyacá



DEPORTES TOLIMA VS INDEPENDIENTE SANTA FE

Central: Eder Vergara – Córdoba

Asistente No.1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No.2: Jorge Álvarez – Norte

Emergente: Juan Roldán – Tolima



ATLÉTICO NACIONAL VS ATLÉTICO HUILA

Central: Lisandro Castillo – Academia

Asistente No.1: Víctor Wilches – Boyacá

Asistente No.2: Julio Sierra – Sucre

Emergente:Diego Escalante – Antioquia