Fuerte sanción a un ex Millonarios por uso de sustancias prohibidas

Este viernes la MLS confirmó a través de un comunicado que el futbolista panameño Román Torres, jugador de Seattle Sounders, fue sancionado luego de dar positivo en un control antidoping realizado por la liga y luego de que se encontraran rastros de una sustancia prohibida en su sangre.



Con base en ello y según lo establecido en el convenio colectivo de trabajo (CBA por sus siglas en inglés) bajo el cual está contratado el ex jugador de Millonarios, Torres deberá pagar una sanción de 10 partidos de la MLS, a lo cual se sumará una multa que contempla un pago total del 20% del salario anual del futbolista.



De igual manera, bajo el convenio anteriormente mencionado, Torres no podrá participar en los entrenamientos de su equipo, ni usar las instalaciones de entrenamiento del club, a menos que sea bajo la supervisión de personal médico de la institución en caso de rehabilitación.



Y siguiendo por esa línea, el futbolista tampoco podrá participar en torneos, amistosos o partidos de práctica, ni asistir a eventos del equipo, sean sociales o deportivos. Por último, pensando en su regreso, Torres podrá entrenar con el equipo filial de Seattle Sounders, pero no participar con ellos en partidos oficiales o amistosos, teniendo en cuenta que esta condición solo aplicará cuando falten 14 dáis para su regreso.



Torres estará suspendido durante los siguientes partidos:

​

4 de agosto: Seattle Sounders FC vs. Sporting Kansas City

10 de agosto: Seattle Sounders FC vs. New England Revolution

14 de agosto: Real Salt Lake vs. Seattle Sounders FC

17 de agosto: LA Galaxy vs. Seattle Sounders FC

23 de agosto: Portland Timbers vs. Seattle Sounders FC

1 de septiembre: Seattle Sounders FC vs. LA Galaxy

7 de septiembre: Colorado Rapids vs. Seattle Sounders FC

15 de septiembre: Seattle Sounders FC vs. New York Red Bulls

18 de septiembre: Seattle Sounders FC vs. FC Dallas

22 de septiembre: D.C. United vs. Seattle Sounders FC



El defensor panameño estará disponible para volver a jugar el 29 de septiembre cuando Seattle se enfrenta a San Jose Earthquakes en condición de visita.