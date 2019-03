Pinto y el clásico: ausencias, rotaciones y rendimiento de Millonarios

Jorge Luis Pinto habló en rueda de prensa luego del empate 1-1 entre Millonarios y Santa Fe, partido que estaba pendiente por la décima fecha de la Liga I-2019.



El entrenador azul no se mostró disgustado por la igualdad en El Campín, pero sí resaltó el esfuerzo de sus jugadores y las cualidades del rival.

“Así como presionaron ellos, presionamos nosotros. El arquero de ellos sacó al menos 20 balones. Nunca nos metimos atrás, ellos sí y aprovecharon el juego del contragolpe. Teníamos que tener precauciones en la defensa, no fue fácil, fue un partido duro”, dijo el técnico de Millonarios.



Sobre la ausencia de algunos jugadores claves, el técnico no quiso ahondar mucho, aunque sí resaltó el trabajo de quienes ocuparon su lugar.



“Es indudable que los experimentados hacen falta en algún momento, con eso no quiero decir que los que entraron no hayan cumplido. Lo de (Fabián González) Lasso es de resaltar. El desgaste al final se notó y me hubiera gustado que finalizáramos mejor las jugadas”, contó.

Como pocas veces lo hace, Pinto resaltó el trabajo de un jugador en específico y habló de Andrés Román, el lateral derecho.



“Para mí el mejor jugador del partido fue Román, no acostumbro a hacer esos halagos, pero hizo un brillante partido. A Banguero lo taparon más. Yo dije que el partido era muy complejo y así se lo comuniqué a ellos”, explicó.



Sobre el presente del equipo y la relación con la ausencia de Juan David Pérez, el entrenador explicó que es algo circunstancial.

“Juan David es un jugador importante, pero no podemos ser dependientes de él. Hemos enfrentado una plaza difícil como Pasto, a Nacional y el clásico, me parece que hay una consecuencia por eso. Hay cosas buenas para resaltar, la actitud y el rival estaba jugando a muerte y nuestro equipo no estaba al máximo en su nómina”, dijo.



También, a Pinto le preguntaron la razón por la inclusión de Matías de los Santos en el partido, aunque él explicó que es algo normal.



“La razón es de rotar, de darle ritmo a algunos jugadores. Llegará el momento para Rambal. En Millonarios se rotan posiciones por recuperación y descanso. Llevo haciendo esta rotación siempre y el aspecto fisiológico se analiza siempre”, finalizó.