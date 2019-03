'Trabajamos por los tres puntos y es incómodo mirar la tabla': Bedoya

Luego del empate entre Millonarios y Santa Fe, el técnico cardenal, Gerardo Bedoya, habló respecto al resultado, valoró el trabajo de sus jugadores y aseguró que aunque el planteamiento funcionó, hubo errores que no les permitieron la victoria, pese a lo hecho en los 90 minutos.



Partiendo de esto, habló de Arboleda, figura del juego: “Yo ya lo había visto jugar con Rionegro y sé que podía hacerlo bien desde ahí. Sabía que podía alternar con Roa y él me había funcionado bien como lateral. Entonces quise sostener eso, que Arboleda jugara por la banda y presionarme al lateral, a quien constantemente incomodó, pese al fallo en el gol de ellos, lo cual me molestó un poco”.



“Lo que yo pretendía era que Millonarios iba a presionar y yo poder jugar a espaldas de sus defensores, tirando diagonales. Vi el partido que Nacional le hizo acá a Millonarios y ese fue el análisis que hice para pretender jugar de esta manera. Algo que creo que en el primer tiempo funcionó”, aseguró Bedoya.



Y respecto a la influencia del árbitro en el resultado, bromeó: “¿Me suspenden o no me suspenden? Mañana uno analiza el compromiso y después se analizan las jugadas puntuales. Vi a Roldán señalar el punto penal, pero el línea señaló el tiro de esquina, que es lo que al final cobraron”.



Entonces, cuestionado sobre la decisión sobre los arqueros, afirmó: “Uno mira rendimientos en la semana y ve esa evolución, se le dio la oportunidad a Solis de que estuviera, su experiencia que era importante y creo que funcionó, Solis tuvo un buen partido”.



Posteriormente Bedoya habló de la actuación del elegido como la figura de la cancha, Carlos Mario Arboleda: “Le pregunté a Arboleda si quería estar, me di cuenta lo que había sucedido y lo cuestioné, él me dijo que sí quería estar”.



Así que continuando con el tema, se refirió a sus delanteros: “Siguen mejorando, tomándose confianza, Carmelo ya había hecho gol, Burbano ya lleva dos. Hicieron un gran esfuerzo, mucha voluntad y la idea era que Perea me pivoteara más y Carmelo ganara más la espalda. Burbano es peligroso por las bandas y lo regañé un poco porque me descuida a Román en el gol de ellos. Pero vienen mejorando bastante”.



Pero el buen partido, no se vio reflejado en el resultado, por eso le preguntaron por las cuentas que hace actualmente y si mira la tabla, a lo cual respondió de manera sincera: “Es incómodo mirar la tabla, yo ya pienso en Envigado, estamos trabajando para sacar los tres puntos y es difícil mirar hacia allá”.



Entonces, para concluir, habló de lo que más le gustó del partido: “La intensidad, veníamos más intranquilos que ellos y el equipo no cedió en intensidad, en ganas, deseos y confianza. Para Millonarios, por la cantidad de puntos que tiene, le puede salir, desde la parte emocional, un partido más tranquilo, nosotros luchamos, intentamos jugar y a nuestra manera, por momentos, les hicimos daño”.