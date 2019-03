‘Estuvimos bien en defensa, pero el error nos hizo perder’: Delorenzi

El argentino Francisco Delorenzi realizaba una buena actuación con el Deportivo Cali, cerraba bien y controlaba a Fernando Aristeguieta, hasta que llegó el infortunado autogol que sentenció el clásico vallecaucano.

A los 3 minutos de la adición que dio el árbitro Wílmar Roldán al final del primer tiempo, Héctor Quiñones se proyectó por la izquierda a pase de Yesus Cabrera, metió el centro al corazón del área y ante la presión del atacante venezolano optó por meter la punta de su guayo derecho, con la mala suerte de que fusiló a Camilo Vargas. Enorme tristeza dentro y fuera de la cancha, un golpe demasiado duro, porque los azucareros habían tenido varias llegadas al área de Carlos Bejarano.



Visiblemente consternado, Delorenzi afirmó: “Todo el equipo peleó por obtener el resultado, en general hicimos un buen juego, estuvimos sólidos en defensa, allí la desgracia del error que nos llevó a perder, nos faltó suerte, nos costó ligar un poquito, pero hay que seguir trabajando”.



El juvenil central verdiblanco agregó que “nos faltó un poco de suerte, hay que seguir adelante progresando, no nos vamos a quedar en ese error, hay que seguir progresando”.



Sobre la jugada, que tal cobró factura a su inexperiencia, explicó: “La pelota vino bastante fuerte, quise rechazar, me queda un poco lejos del cuerpo, y no la puedo agarrar con la parte interna del pie, que es con lo que le hubiese querido pegar, le doy con el empeine y se mete”.



Así como el técnico Lucas Pusineri, señaló que merecieron un mejor resultado: “Claramente fuimos superiores en todas las líneas, creo que eso está fuera de discusión, por allí quedó el partido pendiente del error que cometí. Todos los jugadores lo hicimos bien, hay temas personales que se trabajan en la semana que son bastante específicos, que siempre hay que perfeccionar para lograr los resultados, fue un partido un poco injusto, lo que es lógico que estemos tranquilo, un poco la mala fortuna que nos jugó en contra”.



Sobre el compromiso pendiente ante Nacional, programado para este miércoles en Medellín, dijo: “Ya estamos trabajando para ese partido, ya sabemos lo que es como institución, como fue América y todos los partidos del torneo habrá que ir y pelear para poder traer el resultado”.



