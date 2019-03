‘América buscó el partido y así celebramos los tres puntos’: ‘Pecoso’

Para el técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro, América de Cali fue justo ganador este domingo del partido de la Liga Águila I-2019 ante Jaguares, al que le reconoció su pundonor y cuatro llegadas que resolvió bien el cuadro escarlata, que se mantiene colíder del campeonato con 23 puntos, los mismos del Junior.

Sobre lo que se habló para cambiar la cara del equipo en el complemento, ‘Pecoso’ señaló que “lo del primer tiempo no es que el equipo no hubiera jugado bien, haya bajado los brazos o estuviera desmotivado, hay que reconocerle al rival, que nos marcó y no nos dio ningún espacio, antes de irnos ganando ese equipo tuvo cuatro o cinco opciones de gol, ese es el fútbol. América desde el minuto 1 buscó el resultado y lo logró, producto del trabajo pudimos celebrar los tres puntos que nos mantienen en el primer lugar acompañados de Junior, allí poco a poco vamos avanzando”.



De Carlos Bejarano y Luis Sánchez, que salieron por lesiones, dijo: “Están bien, un poco golpeados, hay que esperar siquiera 24 horas para que el médico nos dé un dictamen más claro, por ahora hay un golpe, un dolor y hay que esperar qué pasa este lunes”.



Acerca de Luis Sánchez, autor del golazo que le entregó la victoria, sostuvo: “Todos los muchachos jóvenes saben, con ninguno que diga yo lo tengo acá, lo quiero poner a jugar y no está en condiciones de hacerlo, como queriendo quedar bien con él, no, el jugador que traigo de las divisiones menores es porque me llena, porque trabaja, la práctica de fútbol, su actitud y la personalidad que muestran. Ustedes vieron ese muchachos, cualquiera dice que tiene 70 partidos, tiene personalidad y eso no se lo puedo dejar pasar, se entrena bien, él me obliga a que lo ponga, tiene una muy buena condición futbolística, hoy lo demostró y esta semana también hizo el gol en Copa Colombia, espero que no se vaya a desubicar”.



En cuanto a la lesión de Carlos Bejarano, que aguantó la llegada del delantero de Jaguares y se vio perjudicado, señaló que “hoy los arqueros tienen más manejo de la pelota, conocí arqueros que no sabían ni sacar del piso, no tenían esa virtud y el balón no les pasaba la mitad de la cancha, Jaguares vino a presionar, que no nos querían dejar salir jugando, tapaban la salida, no dejan, siempre buscaron el cero, tuvieron dos o tres oportunidades claras de gol, es una realidad, pero al final, por el trabajo del equipo en los 90 minutos merecíamos justamente el triunfo”.



De la decisión de jugar con dos extremos en vez de Jeison Medina en punta, afirmó: “Es el trabajo de la semana y la condición del jugador, no es un capricho mío, hay que dejar que los jugadores actúen como se han ganado el puesto; hoy el equipo adelante tuvo mucha movilidad, tal vez me dejaron salir muchos los defensores, porque no están todavía con esa mentalidad y no tienen ese orden táctico, por eso les pedía que dieran la vuelta y no dejaran salir el cuarteto posterior y que los obligáramos a sacar la pelota larga, ganamos los rebotes en mitad de la cancha y desde allí empezábamos a armar las jugadas, las condiciones las tenemos que poner nosotros como locales”.



También se refirió al penal desperdiciado por Julián Guevara al minuto 8: “Siempre antes de cualquier partido cobramos los tiros libres a favor y en contra, tiros penales, y los hizo todos, infortunadamente no se le dio en el partido, pero el equipo siguió, no bajó los brazos, buscó el resultado y lo consiguió”.



De las ausencia de Yesus y Aristeguieta, “uno sabe que por muchas razones y compromisos de Selección los jugadores tienen que ir, hay que hacer los reemplazos entre quienes vienen atrás empujando, el problema es cuando uno no tiene sino uno, allí se complica, pero aquí todos los muchachos de las divisiones menores vienen trabajando muy bien”.



Por su parte, Óscar Upegui, timonel de Jaguares, “a pesar del resultado, el partido me deja buenas sensaciones, en el primer tiempo tomamos precauciones, por momentos maniatamos al América, lo obligamos a jugar a 50 metros del arco buscando la posibilidad de llegar por los costados, y con pases largos que manejamos la gran mayoría de las veces, de pronto no fuimos claros en la pelota quieta tanto a favor como en contra. Obviamente en el segundo tiempo América entra con ese ímpetu de ganar el partido, nosotros nos resguardamos, viene una jugada que rompe el esquema defensivo que teníamos en ese momento, una individualidad que son las que marcan las diferencias en los partidos, después tuvimos una nueva reacción, creamos algunas opciones de gol, en una de ellas nosotros mismos sacamos el balón, eso es producto del deseo y la ansiedad que tienen estos jugadores”.



Upegui acotó que ”me siento orgulloso de ese grupo de jugadores, porque quiere salir adelante, confío en que los resultados se van a dar y vamos a tener un Jaguares con una mejor posición en la tabla”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces