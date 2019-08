‘Estamos en un buen inicio, espero hacer las cosas mejor‘: Delgado

Deportivo Independiente Medellín tuvo un derroche de futbol y goles sobre América de Cali, por la quinta fecha de la Liga II-2019. Elegido como el jugador del partido por Dimayor, Didier Delgado mostró una parte de su talento al servicio del ‘Equipo del pueblo’, donde pudo realizar dos asistencias. “Para mí es muy importante ganarme la confianza del ‘profe’ (Alexis Mendoza), de mis compañeros, siempre han estado ahí para apoyarme, empujándome para hacer las cosas bien, estamos en un buen inicio y espero hacer las cosas mucho mejor”, expresó Delgado.

Sobre el encuentro, Didier destacó que “siempre me decían que estuviera tranquilo, que podía estar llegando a los mano a mano, por fortuna pude ayudar a mis compañeros para conseguir un gran resultado”. En cuanto a los centros, como el que realizó para el gol de Jonathan Marulanda, el extremo chocoano precisó que “en los entrenamientos me estado quedando realizando los centros, espero día a día ser más contundente, para que mis compañeros tengan esa claridad para definir”.



Para resolver este encuentro, Delgado detalló que tuvieron paciencia, algo que le había costado en Deportes Tolima y Deportivo Cali, donde no tuvo mucha continuidad. “En otros partidos me costaba un poco la tranquilidad, pero cada día con trabajo y confianza, he seguido creciendo y espero poder lograr las cosas de la mejor manera”. Sin embargo, el jugador vive un gran momento vestido de rojo. “Estoy muy orgulloso, aprovechando la oportunidad de estar en Independiente Medellín, con el cuerpo técnico que querían que estuviera aquí y logrando buenas actuaciones como la de este partido”.



Cuatro goles marcó Medellín en la noche de sábado en el Atanasio, para Delgado “todos fueron excelentes goles, estamos trabajando para ganar, estamos tirando para el mismo lado y espero que sea un triunfo de muchos más”.



Pensando en lo que viene, “estoy muy bien, con cansancio normal, pero la idea es descansar, recuperarme y esperar los próximos partidos contra Millonarios y Cali. Esto es paso a paso, todavía no hemos ganado nada, nos ponemos la vara alta, cada partido es un reto más y con la ayuda de Dios espero lograrlos”. Para enfrentar el miércoles por Copa a Millonarios en El Campín, Delgado comentó que “nosotros debemos interpretar al rival, si hay que atacar, atacamos, si hay que defender, defendemos. Lo importante es salir a buscar la clasificación. Será en un gran campo, esperamos hacer un gran partido”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín