La respuesta de 'Carachito' a la supuesta pelea de Marrugo y Pinto

Esta semana se especuló con una supuesta pelea luego de la eliminación de Millonarios. Los implicados en el chime fueron Christian Marrugo y Jorge Luis Pinto, pero ninguno de ellos quiso darle más pita a ese tema y no se han referido a eso.



Sin embargo, Juan Guillermo Domínguez, quien ya anunció su salida del embajador, habló de este tema en una entrevista con ‘El Alargue’, de Caracol Radio.

“Yo hasta me estaba riendo porque no sé ni quien lo dijo, si fue algún periodista o algo así. A ‘Marru’ le pegaron el en ojo el primer tiempo del partido y ya estaban diciendo que había sido una guerra de las galaxias”, dijo.



Para el vallecaucano fue tanta la sorpresa que dijeran ese cuento que no le prestó mayor atención, pues la eliminación de la Liga también los sorprendió.



“A pesar de la tristeza de perder, cuando salió eso yo pensé ‘no puede ser que estén diciendo eso ahora’ más cuando el equipo estaba unido, con muchas ganas de ganar. Yo en esta etapa de mi vida no me estreso. No sé qué habrá pasado esa tarde porque jugamos como ningún partido en el semestre lo habíamos hecho”, comentó.

Sobre su futuro dijo que no está nada definido, pero que sí le gustaría continuar en una de las ciudades grandes de Colombia, pues ha hecho la mayoría de su carrera así.



“Me gustaría jugar en la ciudad de Medellín, en cualquier equipo, porque ya tuve la oportunidad de estar en Barranquilla, Bogotá, Cali. También en Bucaramanga por vivir la experiencia de esas lindas ciudades”, contó.