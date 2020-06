‘Hay algo muy raro que está pasando en nuestro fútbol’: David González

Mucho se ha hablado de la desesperación en la que han entrado algunos jugadores de clubes colombianos sin competencia y más aún, con la incertidumbre que reina sobre el futuro del balompié nacional.



En el caso del Deportivo Cali primero fueron algunos juveniles los que mostraron su inquietud, mientras que uno de sus experimentados, el arquero David González, señalaba en comienzo que no le hacía falta volver a la cancha para jugar un partido de fútbol.



Pues bien, hoy tiene una visión distinta y expresó en los ‘Campeones de Univalle Estéreo’ que hay cosas extrañas en medio de esta interrupción del campeonato nacional generada por la pandemia y que les han ocultado a los futbolistas.



Inicialmente, reconoció que “ha sido duro para todos, en el comienzo el primer mes era como que todos nos teníamos que proteger, no podíamos salir de la casa, no sé si a medida que pasa el tiempo uno se va desensibilizando un poquito o se va dando cuenta de que hay que vivir, ya muchos sectores económicos del país se han reactivado y el país sigue funcionando, no digamos de manera normal, pero funciona, y ya empieza a tener uno un poquito de desespero porque lastimosamente en el rubro nuestro no hay avances de nada, no hay progreso, hay mucha incertidumbre que lo deja a uno un poquito intranquilo”.



Acerca de cómo ha vivido las diferencias entre el gobierno nacional y la Dimayor durante los tres meses largos que llevamos de pandemia, afirmó: “Todos nos hemos dado cuenta por los medios, que no deberíamos, que son las redes sociales, y no sabemos hasta qué punto sea cierto o no, porque no podemos creerle todo a las redes sociales, y es que no se ponen de acuerdo los presidentes de los clubes, que no se pone de acuerdo Dimayor con el gobierno, que ya el gobierno no quiere a Dimayor sino a la Federación, que hay unos clubes que sí quieren arrancar y hay otros que no, entonces estamos nosotros metidos como en un baile y lastimosamente siempre hemos sido es eso, esperar a que otros decidan por nosotros, y que decidan cuando quieren que nosotros volvamos a entrenar”.



¿Cree que han sido indiferentes con los futbolistas al no permitir el reinicio del campeonato? “En este momento no me atrevo a dar una reflexión o decir porqué ocurren las cosas, hay algo muy raro pasando en nuestro fútbol, algo que a lo mejor nosotros no sabemos. Nos ocultan tantas cosas, hay una división total en nuestro fútbol, hay problemas de nuestro fútbol hacia el gobierno y del gobierno hacia nuestro fútbol, y todo esto se juntó en este momento difícil, se exacerbaron todas esas situaciones y estamos pagando nosotros por todo eso, hay unos directivos que quieren arrancar, otros que no”.



¿Ha sabido si les han dado las garantías a los clubes pequeños de que puedan tener sus protocolos? “Todo lo que pueda yo decir, a lo mejor estoy especulando, no estoy en los zapatos de los equipos chicos para decir que a lo mejor ellos no tengan cómo montar un protocolo, hasta donde tengo entendido por la información que nos han dado en el Deportivo Cali es que en realidad montar el protocolo no es mayor cosa, o no es como mandar un cohete al espacio, como ellos mismos nos dijeron, lo que verdaderamente cuesta son las pruebas, pero hasta donde tengo entendido las pruebas tienen que correr por el lado de la Federación, ellos son los que se van a encargar de eso, no los clubes, y para los clubes simplemente es conseguir unas vallas, unas carpas, unos tapabocas, y no podemos venir a decir que los clubes no tienen cómo poder conseguirse eso o unas cintas para marcar las canchas, eso no puede ser una disculpa, el tema puede ir por otro lado y es que hay equipos a los que les conviene más estar así, tener a los jugadores con reducciones de salario, tenernos en las casas y mientras tanto a lo mejor siguen recibiendo plata por otro lado. Vuelvo y digo, puedo estar especulando, pero esto lo pone a uno a pensar”.



¿Para cuándo cree que se retomará la competencia? “Creo que esto tiene que arrancar en cualquier momento, tampoco creo que es como se ha especulado que no se inicie y empiecen a cancelar contratos de jugadores, no creo que vayamos a llegar a esa situación. Ya nos pasamos de esa fecha tentativa, que no era tentativa sino oficial del 8 de junio empezar, y ya eso no pasó, creo que nos vamos a demorar 10 o 15 días más hasta que por fin se pongan de acuerdo, que consigan una firma para que lleve a cabo las pruebas, que entreguen el protocolo, porque hasta ahora el gobierno no lo ha entregado, pero creo que vamos a llegar a ese momento. Pienso que el torneo posiblemente va a empezar en septiembre, que es lo que verdaderamente los dirigentes nos habían dicho desde marzo o abril cuando más o menos se empezó a tocar el tema, ya es cuestión de cuánto tiempo vamos a poder entrenar grupalmente, porque cuatro semanas de entrenamiento individual sin ni siquiera poderle hacer un pase al compañero es incluso menos de lo que uno puede hacer en la casa, lo que llevamos haciendo en estos tres meses, espero que se pueda reanudar de la mejor forma y ojalá que se pongan de acuerdo todos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces