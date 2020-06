Bobadilla pide fechas: mensaje al Gobierno sobre prácticas y protocolo

Deportivo Independiente Medellín sigue trabajando de cara al inicio de la Liga colombiana y la Copa Libertadores, el conjunto rojo de Antioquia anunció a través de su entrenador Aldo Bobadilla, que tanto él, como su cuerpo técnico y el jugador Carlos Monges, regresarán el próximo jueves 18 de junio a Medellín, tras varios días en Paraguay, donde estuvieron pasando una etapa de la cuarentena, mientras había alguna luz en las fechas de reinicio para los entrenamientos presenciales, grupales y la competencia.

“Ya estamos en contacto con la embajada colombiana tramitando la opción de vuelo humanitario, estaríamos en Colombia el próximo 18 de junio, los tiempos se van a dar muy bien para que lleguemos, hagamos la cuarentena y trabajemos con el equipo principal”, señaló Bobadilla desde su casa en Asunción.



Sobre el momento que vive el fútbol colombiano, Aldo confía que llegue a un acuerdo tanto el Gobierno Nacional como la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, que permita regresar a entrenar bajo un protocolo y todas las normas de seguridad.



“Tenemos mucha incertidumbre, desde que comenzó la pandemia ha estadio, en especial con el fútbol. Todavía no sabemos si se va a jugar o no, entendemos la posición del Gobierno colombiano, creo que están haciendo un buen trabajo, pero lo que queremos saber es una fecha de inicio, se ha hablado de muchas fechas, pero nada está confirmado. Los que vivimos del fútbol necesitamos saber algo concreto, no hay un protocolo definido, tampoco hay un sistema de campeonato. Tenemos también la Copa Libertadores y tenemos que ir definiendo nuestras tareas y que los calendarios no se crucen, teniendo en cuenta que no contamos de una extensa nómina y se nos puede complicar cuando haya doble competencia”, indicó.



En cuanto a los adelantos sanitarios en la Sede deportiva de Llanogrande, Bobadilla comentó que “todos hemos tomados los recaudos necesarios. La sede del equipo se está preparando para que no haya problemas en lo sanitario. Los jugadores vienen entrenando muy bien, tenemos muchas ganas de competir, esperamos que haya una fecha de inicio de entrenamientos y de competencia, buscando los objetivos que queremos cumplir”.



Finalmente, afianzó su compromiso con la institución y describió cómo Paraguay logró emprender su camino hacia la reanudación de su Liga. “No es comparable Paraguay con Colombia, en especial sus habitantes y lo geográfico. Acá en Paraguay hubo un buen trabajo y conciencia de sus habitantes. Eso aceleró la vuelta del fútbol, ya hicieron las pruebas de isopado, ahora están entrenando de manera individual y tienen una fecha definida. Creo que la clave fue el buen diálogo de la Asociación Paraguaya de Fútbol con el Gobierno, adoptar los protocolos, que el fútbol es muy centralizado en la capital y que haya pocos contagios”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8