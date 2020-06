Los 10 partidos más atractivos de lo que resta de la Liga de España

Desde el 10 de marzo no hay fútbol en la Liga de España. Éibar cayó 1-2 con Real Sociedad, en el cierre de la jornada 27, y el campeonato de Primera División se suspendió por el coronavirus. Este jueves, 93 días después, regresa la Liga, con todos los protocolos de bioseguridad, con el clásico entre Sevilla y Real Betis, en el comienzo de la fecha 28…un juego llamativo para volver.



Así, se jugarán las once jornadas que restan en tiempo récord. 110 partidos hasta el 19 de julio, fecha estipulada para la finalización de la temporada. Habrá juegos muy importantes, emocionantes y definitivos para conocer el equipo campeón, los clasificados a Champions y Europa League, así como los descendidos.



Estos son los 10 partidos más atractivos de lo que resta de la temporada:



- Sevilla vs. Real Betis (fecha 28) 12 de junio



- Real Madrid vs. Valencia (fecha 29) 18 de junio



- Sevilla vs. Barcelona (fecha 30) 19 de junio



- Real Sociedad vs. Real Madrid (fecha 30) 21 de junio



- Villarreal vs. Valencia (fecha 32) 28 de junio



- Barcelona vs. Atlético de Madrid (fecha 33) 1 de julio



- Villarreal vs. Barcelona (fecha 34) 5 de julio



- Real Sociedad vs. Sevilla (fecha 37) 15 de julio



- Real Madrid vs. Villarreal (fecha 37) 15 de julio



- Atlético de Madrid vs. Real Sociedad (fecha 38) 19 de julio