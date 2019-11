‘Los sueños caen y otros nacen, llegarán más grandes‘: David González

“Para nosotros tardaremos otros 106 años, para encontrar a un mortal que nos hizo inmortales, la memoria tan selectiva y misteriosa nos hizo recordar ese 2002 que cambió nuestra historia para siempre, el 27 que nos llevó a la gloria, la eterna agonía de los penales contra Tuluá, la alegría de aquel 2016 y 2019. El pueblo no olvida a su ejemplo, su referente, su ídolo más preponderante, ojalá la vida y el fútbol te de más alegrías de las que nos supiste dar”, con estas palabras, comenzó la rueda de prensa de David González, quien terminó su segundo ciclo como jugador de Independiente Medellín.



El más ganador del conjunto rojo de Antioquia recibió un reconocimiento por parte del club de sus amores, pero no encontró respuestas por las cuales tuvo que irse del rojo de su corazón.

Con los ojos donde expresaba emoción y nostalgia, David se refirió a la decisión del equipo en no contar más con sus servicios y tener que buscar un nuevo club donde continuar su carrera deportiva. Con 37 años, el arquero antioqueño siente que puede dar más como jugador.



“Desde el día de la final, había manifestado que quería continuar. Al final fui uno de los últimos en enterarme de una decisión que ya estaba tomada. Siempre quise estar en este equipo, poder jugar hasta que no me dieran más las piernas, pero no es así y no pasa nada. Esto es fútbol, en muchos equipos donde he estado, pasé una situación similar, pero ya está, quiero seguir jugando y la decisión fue netamente institucional”, aseguró.

Además, González se refirió a que Aldo Bobadilla lo tenía como fijo para la próxima temporada, pero que la última palabra la debía tomar la junta directiva del equipo.



“En los días previos a conocer mi salida del equipo, Aldo (Bobadilla) me ha comunicado que quería contar conmigo y que hacía parte de los jugadores que debían continuar. Pero al final la decisión no la tomaba él y es entendible, en este caso fue una decisión tomada hace tres o cuatro meses y simplemente nunca se comunicó”, dijo.

Sobre su futuro, el arquero enfatizó que “quiero seguir jugando, tengo un proyecto de vida donde se incluye estar uno o dos años más como jugador activo, también mi sueño es dirigir, es algo que me vengo preparando desde hace cuatro años, es otro de mis sueños, me desvela ser entrenador, pero todavía me desvela las ganas de jugar, si no era aquí será en otro lugar”.

En cuanto a sus sueños, González indicó que “me hubiese gustado que fuera en este equipo, por lo que significa el club, por lo que he vivido y porque estoy en mi ciudad, porque estoy acomodado con mi familia. Pero debo seguir ese plan de vida, me gustaría hacer ese empalme entre jugador y entrenador que no va a ser en el Medellín. Seguramente será en otro equipo, los sueños caen y otros nacen, hasta mejores sueños vendrán. Es muy temprano decir a dónde iré, pero he tenido ofertas de otros equipos”.



Se rumorea que el ‘22’ poderoso tendría ofertas del fútbol colombiano e internacional, por ahora se tomará su tiempo y espera elegir la mejor decisión para él y su familia. Sin embargo, no descarta en un futuro volver a su rojo del alma como entrenador o directivo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín