De la dicha a la preocupación: líos de Daniel Muñoz para ir a Europa

Medios belgas informaron este miércoles, que Daniel Muñoz, jugador colombiano del KRC Genk de Bélgica no podría viajar este domingo 19 de julio, debido a que aún no llega su visa para poder ingresar a territorio europeo.





Según informó ‘Sporza’, Muñoz aún no tiene la visa y, por lo tanto, no podrá abordar este vuelo humanitario denominado el vuelo del deporte, donde cerca de 200 atletas, técnicos, mecánicos y dirigentes saldrían desde Bogotá hasta Madrid, España.



Aunque Muñoz fue anunciado como nuevo jugador del Genk desde hace casi dos meses, el trámite del visado se encuentra demorado a causa de la pandemia y que muchas embajadas se encuentran cerradas. Para poder trabajar en el viejo continente se necesita un permiso especial que aún no tiene el jugador antioqueño. “Es necesario que tenga una visa válida para países fuera de la zona Schengen. Las embajadas siguen cerradas en su mayoría debido a la pandemia, lo que significa que no se pueda emitir”, expresó una persona de la Oficina de Inmigración belga a ‘Sporza’.



En Colombia, los vuelos internacionales se abrirían el próximo 1° de septiembre, pero el campeonato profesional de Bélgica comienza en agosto, con lo cual, Muñoz llegaría en desventaja para estar a punto físicamente y además deberá pasar una cuarentena hasta poder integrarse a los entrenamientos.



Por ahora, el jugador se entrena en su casa bajo la supervisión de los departamentos físicos tanto de Nacional como del Genk, a la espera que llegue la documentación y pueda gestionarse algún cupo en otro vuelo humanitario.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8