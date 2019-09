‘Quedará marcado en mi vida‘: Muñoz sobre el gol 5000 de Nacional

Atlético Nacional sufrió un duro revés frente al Cúcuta Deportivo por la fecha 11 en la Liga II-2019. Los ‘verdolagas’ tuvieron posibilidades, pero al final sucumbieron 2-3, llevándose su primera derrota en el campeonato. Pese al resultado, los ‘verdolagas’ lograron un hito en sus 72 años de historia y Daniel Muñoz fue el protagonista. El nacido en Amalfi anotó el gol 5.000 del equipo por Liga, además lo logró a los 23 segundos, siendo el más rápido en la historia del conjunto antioqueño.





“Fue un momento muy especial, lastimosamente el fútbol tiene tres resultados, a veces se pierde jugando bien o se gana jugando mal. Gran parte del partido lo manejamos bien, tuvimos opciones de gol, pero no logramos ser eficaces. Al final nos fuimos con un sinsabor por la derrota, pero ya estamos pensando en lo que viene el próximo sábado contra Pasto”, expresó Muñoz en el programa oficial del equipo ‘Mi Nacional Radio’.

Sobre esa anotación, Daniel indicó que “ese gol quedará marcado en mi vida, por la importancia y la manera que lo convertí. Llegó en una jugada que siempre preparamos, se nos presentó muy rápido, dimos un buen toque de balón, con transiciones rápidas de defensa a ataque y tuve la fortuna de ubicarme bien en el área para recibir de cabeza el centro de Vladimir (Hernández)”.

Además, “espero que no quede en la historia de Nacional solo por el gol 5.000, sino que pueda lograr más cosas. Tengo una gran colección de camisetas y esa del gol 5.000 va a tener un lugar muy especial en mi casa”.

En cuanto a su buen momento deportivo, el lateral derecho que también puede jugar como central e interior sostuvo que “me han pasado cosas muy lindas en tan poco tiempo, le doy gracias a Dios por poderlas disfrutar. Quiero y espero ser campeón con Nacional en diciembre, que estos momentos tan lindos sigan. Quiero celebrar muchos títulos con Nacional, quiero seguir haciendo historia con un gran equipo que ahora tenemos”.

Para el jugador “llegar a Nacional fue un sueño cumplido, ha sido una gran experiencia. Me adapté rápido, con disciplina y dedicación me he adaptado a la idea del técnico Juan Carlos Osorio, es un gran entrenador. Es importante hacer las cosas bien en los entrenamientos y en los partidos que son los exámenes finales. Hay que tener los pies sobre la tierra, estoy pasando un buen momento en mi carrera. Nada me distrae, estoy para cosas grandes, pero debo mantener el ritmo en mi trabajo, con dedicación, disciplina y humildad”, resaltó.

En lo personal, Muñoz ve como espejos a jugadores como Daniel Bocanegra y Alexis Henríquez, dos elementos ganadores y con experiencia. “Poco a poco asimilo el estar jugando en Nacional, en la tribuna uno veía a jugadores como (Daniel) Bocanegra, (Alexis) Henríquez lejos, y la vida me ha permitido jugar con ellos. Cada día aprendo de ellos, son grandes profesionales y mejores personas”, precisó.

Finalmente, le envió un saludo a la hinchada, donde ratificó su compromiso y el de sus compañeros por buscar el título este semestre. “A veces cometemos errores y nos cuestan partidos. Como hinchas, queremos que el equipo gane y siempre juegue bien. No somos máquinas, somos personas de carne y hueso, que cometemos errores, pero confiamos en este grupo para trabajar, dar lo mejor y sacar esto adelante. La derrota fue un aprendizaje para corregir y estar más fuertes para lo que viene”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín