Ese invento no sirvió: las rotaciones que no funcionaron en Nacional

Atlético Nacional sufrió una semana difícil, desde que el pasado miércoles quedó eliminado en la Copa Colombia a manos del Deportes Tolima y este sábado perdió el invicto en Liga contra Cúcuta Deportivo. Una de las razones de la derrota fue la confección de la nómina con jugadores que han tenido muchos minutos de competencia. Sin embargo, durante este semestre, ha puesto jugadores en otras posiciones que no le ha rendido. A continuación, cinco ejemplos.

Christian Mafla jugando como extremo por izquierda en el partido frente al Bucaramanga en la segunda fecha de la Liga II-2019, no logró ser profundo, tampoco desbordar, se le notaba incómodo para generar juego y juntarse con sus compañeros. Aunque jugando como central y como interior, ha dado frutos.

Baldomero Perlaza jugando como interior y como delantero, cuando volvió de su lesión, el volante no ha podido encajar en el esquema de Osorio. Lo han utilizado en varios partidos como interior y en vez de ayudar a generar juego, desordena la figura de juego y con sus pases erróneos, deja mal parada la defensa. Frente al Cúcuta terminó jugando como uno de los atacantes, luego que Pompilio Páez decidiera retirar a Hernán Barcos al minuto 25 del segundo tiempo y con el partido igualado 2-2.

Juan Pablo Ramírez jugando como extremo, no ha podido rendir pese a que lo han ubicado en esa posición en la Selección Colombia Sub-20. Tampoco en su puesto de interior marca la diferencia en el equipo de Osorio.

Neyder Moreno jugando como interior, el jugador no ha podido encajar en el circuito de juego, es junto a Sebastián Gómez los que menos minutos han sumado y cuando pudo actuar, no se mostró cómodo y no pudo brillar.

Helibelton Palacios de interior y de central, no ha podido cumplir su función como lo hace de lateral o extremo, aunque conoce las posiciones, le sigue costando y cuando sale volcado al ataque, deja ventajas en la zaga que las ha aprovechado el rival.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín