Bueno, malo, feo y más del cuadrangular B: fecha 1, goles y expulsión

Empezaron las fases finales de la Liga II-2019, que dejó un emocionante comienzo luego de la fecha 1 de los cuadrangulares. El grupo B, que conforma América, Santa Fe, Cali y Alianza, dio de qué hablar.



En FUTBOLRED le presentamos el resumen con todo lo que pasó durante la victoria de los rojos bogotanos y los petroleros, que empezaron con mejor nivel que sus rivales.

Bueno:

Santa Fe. El conjunto cardenal mostró su mejor cara y empezó los cuadrangulares con tres puntos. Los bogotanos derrotaron por 2-1 a América y lograron vencer a uno de los rivales más complicados del grupo.



Alianza Petrolera. El cuadro de Barrancabermeja se impuso en su casa y logró vencer a Cali por 3-2 en uno de los partidos más llamativos de la jornada.



Los locales hicieron respetar sus casa. Ambos equipos, en sus estadios, lograron sumar de a tres y ahora buscan mantenerse en la parte alta para buscar la final.



Buen comportamiento de hinchas. Hasta el momento, no se reportaron hechos violentos, principalmente en El Campín luego de que estuvieran las dos hinchadas (Santa Fe y América).

Malo:

Cali. El cuadro azucarero no logró llevarse ni un punto de Barrancabermeja y ahora recibió tres goles en contra. Necesita sumar como local si quiere buscar la final.



América. Los cabeza de grupo no tuvieron un buen juego en su visita a Bogotá y perdieron en su primer juego. Los escarlatas necesitan cambiar y corregir errores.



Todos los equipos recibieron gol. Ninguno pasó en limpio y no logró quedar en ceros. Tema también para los guardametas.

Feo:

La mala salida de Neto Volpi en América de Cali. El guardameta no fue seguro en el arco y tuvo culpa para el primer gol de los cardenales.



No pasó ni una fecha sin expulsión. Desde la primera jornada, ya hubo una tarjeta roja y fue para Richard Rentería en Deportivo Cali.

Colorido:

El partido de América y Santa Fe estuvo bastante colorido. Durante el partido, los aficionados locales desplegaron banderas en sus tribunas. Mientras que los visitantes, desde la previa, lograron animar a su equipo hasta con bengalas en el aeropuerto.

Estadístico:

Michael Rangel anotó su gol 100 y lo celebró a rabiar en el 2-1 del club escarlata en Bogotá, que por fortuna para los locales no sirvió de mucho.