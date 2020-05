Dimayor responde a Mindeporte: 'Nuestro protocolo es muy exigente'

En Dimayor resolvieron ver el vaso medio lleno: aunque hay diez dudas sobre el protocolo que el Ministerio del Deporte pidió aclarar de cara al reinicio de la Liga Betplay, el presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez le encontró el lado más positivo.

"Es tan estricto este protocolo que el Ministerio se gastó su tiempo para revisarlo. Es mucho más estricto que el protocolo de la liga española o de la liga portuguesa", dijo en entrevista con Caracol Radio.



"En eso tenemos que tener seguridad que ninguno de ellos tenga y el problema de la sudoración no será ningún problema porque al no tener un positivo no se va a infectar a ninguna persona", añadió, pleno de confianza en el documento.



La firma canadiense que se encargaría de la logística de los controles no estará, por indicación del propio Vélez y tras una reunión con la Comisión de Mercadeo de Dimayor, pero según el directivo eso no supondrá una demora: “estamos trabajando en eso. Esas pruebas vienen bajando, hace dos meses que empezamos el protocolo y eran altísimas. Ya supimos la última adquisición que se hizo a un laboratorio en Estados Unidos donde las rápidas son a 16.000 pesos y las otras, las primeras, que son las complicadas, están entre 150 y 180 mil pesos. Haremos el esfuerzo, aquí vamos a trabajar obviamente con las EPS y con los riesgos profesionales, tenemos que trabajar juntos en este sentido", detalló.



"Todos los laboratorios que estén avalados por el gobierno colombiano los vamos a invitar, será una invitación privada, nosotros no hacemos licitación pública. Hay que buscar calidad, calificación y en eso le vamos a pedir al Ministerio de Salud que sea los que ellos hagan las calificaciones técnicas. Con esas calificaciones se buscaría el mejor precio, pero hay que buscar calidad antes que dinero", explicó sobre los nuevos encargados de las pruebas, que deberán contar con el aval del Ministerio de Salud.



Una de las preocupaciones, que no se explicaron en las 65 páginas del protocolo, es qué hará Dimayor cuando detecte casos positivos, lo que según Vélez implicará cuarentena obligatoria del infectado, como en España. "Nuestro protocolo es muy exigente porque desde el primer día se arranca haciendo los exámenes, no solamente al jugador, a todo el entorno que ha tenido en los últimos 40 días. Se les hace examen a todos y eso permite en un 96 por ciento que no vamos a tener esa dificultad y ya obviamente vine un protocolo de entrenamiento, de hoteles, de estadios, que son exigentes", dijo.



Los cuatro camerinos por estadio, para garantizar las distancias entre los protagonistas, tampoco supondrían una preocupación: "Eso no es complicado, en Neiva lo hicimos. Los dos que están y se hacen dos carpas camerino con baños portátiles y simplemente se colocan al lado de la cancha. Como no habrá público no habrá dificultad", comentó.