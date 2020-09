Habló Comesaña: no se fue de Junior por Teo, pero sí tuvo que ver

Julio Comesaña renunció a Atlético Junior cuando menos se esperaba y finalmente ha decidido explicar sus reales motivaciones.

"Mi salida no tiene nada que ver con Teófilo. Yo me tenía que ir, para qué esperar hasta diciembre. Yo no soy el dueño del club, simplemente dije que adelantaba mi ida. Hay momentos en donde la parte anímica juega un papel importante. Uno es de donde está bien, donde tienes amigos. Yo no había visto el video, alguien me lo mandó, me dio dolor todo, verlo a él (Teo) diciendo eso. Siempre hay que ayudarlo, mostrarle el camino, hay que ser estricto con él", señaló el entrenador en la Emisora Atlántico.



Aunque insiste que no tuvo que ver directamente con el atacante, Comesaña explicó que esperaba una reacción oficial del club al escándalo del video en el que apareció el jugador lanzando comentarios negativos y usando groserías, lo que al final no ocurrió.



Lo que sí quiso dejar claro es que no habrá una décima oportunidad para dirigir a Junior pues su decisión es definitiva: "He cometido errores, pero de eso hay que aprender, a esta altura de mi vida no me interesan las cosas cortas y fuertes, me gusta que me reten. Si no me sale nada, tranquilo, voy a seguir preparándome. Cierro mi etapa con Junior como entrenador", añadió.



Finalmente, el entrenador habló de la polémica por el caso Michael Rangel: "A Rangel si le toca jugar, el cuerpo técnico es quien lo determinará. Si actúa con Borja o Carmelo, yo tengo una manera de jugar fútbol y pensar diferente. No tengo nada contra él".