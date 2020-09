De la grosería y amenaza a la bendición: Teófilo ofreció disculpas

Teófilo Gutiérrez peca y reza. Esa ha sido la constante en su carrera y esta vez no fue la excepción. Luego de ganar el título de la Superliga con el Junior, superando al América de Cali, el delantero estuvo muy activo en las redes sociales en las últimas horas; sin embargo, su último ‘en vivo’ en Instagram causó polémica y molestias.



No se sabe si ‘Teo’ estaba sobrio o no, lo cierto es que utilizó palabras desobligantes, groserías y hasta amenazas contra “los sapos y sapas”.



El ‘live’ se hizo viral y generó todo tipo de reacciones y críticas al jugador. Es por eso que Gutiérrez Roncancio se disculpó en un corto video en sus redes. Mucho más tranquilo y menos eufórico, Teófilo envió un mensaje.



“Quiero pedirles disculpas por lo que pasó ayer. Lo que dije, lo que hablé, no fue motivo para ofender a nadie; si alguien se sintió ofendido, pido perdón. Dios los bendiga y un abrazo grande”, dijo ‘Teo’.