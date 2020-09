¿Teo, manzana de la discordia? Polémicas desde su regreso a Junior

Este fin de semana, Teófilo Gutiérrez hizo una transmisión en su cuenta de instagram en la que lanzó indirectas e insultó a personas que lo han criticado recientemente.

Este lunes, luego de ese video y de que Junior saliera campeón de la Superliga, Julio Comesaña presentó la renuncia como técnico del equipo barranquillero.

Si bien hace unos meses él había anunciado que a final de año pondría fin a su carrera como técnico, la decisión de dejar el equipo llega a dos días de que Junior regrese a la Copa Libertadores, por lo que algunos atribuyen que esta decisión de salir del equipo también estaría relacionada al video de Teófilo.

De ser así, esta no sería la primera vez que una persona decide salir de Junior por culpa del ídolo nacido en la Chinita. En el 2017, se desató una polémica en Barranquilla porque desde las redes del jugador estaban enviándole mensajes a la pareja de Roberto Ovelar, delantero paraguayo.

Si bien no se conocieron mayores detalles, el Búfalo sí comentó una vez que “hubo algo, pero quiero entrar en detalles cuando solucione aquí, poder dar una declaración de ese caso, porque sí ha pasado algo y me han ensuciado mucho a mí y a mi familia... han pasado muchas cosas donde, conociendo más a fondo a muchas personas, uno se encuentra con la realidad, por eso me da miedo cuando muchas personas tienen mucho a Dios en su boca y no en su actuar, pero yo tengo otra ideología”, dijo en aquel momento.

Otra de las polémicas de Teófilo desde su regreso a Junior fue en marzo de 2019. Luego de perder la final de Copa Suramericana y un difícil inicio en Liga y Copa Libertadores.

En aquel momento expresó que “hay personas que no saben lo que hay que hacer en el club y no han subido el nivel. Por eso es que me da rabia porque uno siempre mete a tope y esas personas”, apuntó Teófilo.

Ese mismo año, luego de vencer al Deportivo Pasto en la final de la Liga I, en otra transmisión en sus redes sociales, Teófilo dijo: “que sigan hablando las maricas esas, son unas maricas… de frente no dicen nada cagones”