‘Me gustaría y soy ganador’: Leonel le hace ‘ojitos’ a Nacional

En diálogo con DirecTV Sports, Leonel Álvarez habló sobre su exitoso pasado con Independiente Medellín y sorprendió a todos al afirmar que le gustaría dirigir a Nacional en un futuro.



Recordemos que además dirigió a la Selección Colombia por un breve periodo, el Deportivo Cali, Itagüí, Libertad y Cerro Porteño de Paraguay. Como futbolista fue parte del equipo colombiano y también campeón de Copa Libertadores, justamente, con el conjunto verdolaga.

“Me gustaría dirigir a Nacional, claro y es que ¿quién no quiere dirigir un día a Nacional?”, manifestó. Por otro lado afirmó ser “un ganador”, motivo por el que “aún me cobran haber sido campeón (como DT) con Medellín”.



Continuó ‘echándole flores’ al verde y dijo: “Si me dan la oportunidad estoy convencido que no voy a ser campeón solamente una vez sino muchas veces. Soy profesional y necesito comer y vivir también como todos los entrenadores”.

​Actualmente el encargado de Atlético Nacional es Juan Carlos Osorio, pero su contrato culmina en junio próximo y a pesar de manifestar públicamente su deseo de continuar, al interior del club no se ha dado un comunicado oficial.