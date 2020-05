¿Ayudó su amistad con Maluma? En video, ‘Juanfer’ rapeó con Valles-T

La cuarentena sigue su curso en diversas partes del mundo y Argentina no es la excepción. Desde la finalización de la Superliga a finales de abril, los futbolistas pasan su tiempo en casa reguardándose del covid-19.

​

Por tal motivo, muchos de ellos han decidido realizar diferentes actividades para hacer más llevadero el aislamiento. Videojuegos, videos divertidos, redes sociales y retos son algunas de las propuestas.

En dicho sentido, Juan Fernando Quintero decidió dar pie a uno de sus mayores gustos, la música. En un directo de Instagram, el colombiano se junto con el reconocido freestyler Valles-T (Camilo Ballesteros) y dejó que las rimas fluyeran.

​

​Primero arrancó de manera lenta, algo nerviosa y soltó: “Yo soy Juanfer Quintero, el más certero. Claro que sí, yo soy el primero. No soy el tercero, ni el octavo, soy Juan Fernando”.

​

​En medio de las risas y los alientos de Valles-T, ‘Quinterito’ se tomó confianza y prosiguió: “No puedo. No soy cantante. Soy un jugador de fútbol, no me importa qué diga el moribundo. Yo recorro todo el mundo, metiendo pases gol, se la tiro al delantero y hace el gol. No me sale ni un rimón, pero aquí estoy intentando. Ese es el flow”.

​

​Recordemos que Valles-T es reconocido a nivel mundial por quedar segundo en la Red Bull Internacional, competencia de freestyle donde se enfrentan los mejores raperos de cada país.