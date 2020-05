¡Irresponsables! Primer club reportado por violar medidas sanitarias

La Bundesliga de Austria anunció este jueves un expediente contra el LASK, actual líder de la competición, porque se entrenó violando las reglas de seguridad sanitaria establecidas por la pandemia del coronavirus.



La liga austríaca se reanudará el próximo 2 de junio con partidos sin público y los equipos tienen permiso para entrenarse, aunque solo en grupos reducidos, con una distancia de seguridad de al menos dos metros, y en ningún caso todo el equipo al completo.



En un comunicado, la Bundesliga señala que ha recibido imágenes de vídeo en las que se ve cómo todos los jugadores del LASK se entrenaban al mismo tiempo, sin tener en cuenta las reglas establecidas. Solo a partir de este viernes se permite entrenarse al equipo al completo y con contacto físico.

Tras conocerse la denuncia, los otros once clubes de la primera división emitieron un comunicado conjunto en el que se muestran indignados por el comportamiento antideportivo del LASK.



La agencia de noticias APA recuerda que las normas de la Bundesliga prevén para quien viole el "juego limpio" advertencias, multas económicas, una sanción de puntos, el descenso o incluso una expulsión de la Federación Austríaca de Fútbol.



La directiva del Red Bull Salzburgo, ganador de las últimas seis ligas, se mostró "consternada e incrédula" por lo sucedido. "Desde hace meses estamos trabajando juntos para tener perspectivas (para un retorno a la competición), no solo para los equipos de la Bundesliga. Pero parece que no todos los clubes son conscientes de esta responsabilidad", señaló.



El Austria de Viena y el Rapid de Viena, los dos clubes con más tradición del país, expresaron su "gran decepción" y exigieron que el LASK sea debidamente sancionado, ya que un entrenamiento con el equipo completo le daría una "ventaja inadmisible".



Los responsables del LASK, por su parte, denunciaron este jueves un acto de "espionaje económico" tras haber observado en su circuito de seguridad cómo dos encapuchados colocaban cámaras de vigilancia en sus instalaciones. "El LASK ha presentado ya una denuncia ante la policía", señaló el club de la ciudad de Linz, que también expresó su "consternación" por la "energía criminal" empleada por desconocidos.



El Gobierno austríaco había anunciado el martes pasado que la liga podía ser reanudada bajo estrictas condiciones, como análisis de coronavirus regulares a todos los jugadores, sobre todo antes de cada partido de liga. La liga austríaca fue interrumpida el pasado 8 de marzo por la pandemia del coronavirus, con el LASK primero en la tabla, con 27 puntos, delante del Red Bull Salzburgo, con 24 unidades.