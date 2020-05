Poco alentadoras: las palabras de José Ortiz que dejan muchas dudas

José Ortiz es uno de los futbolistas que termina contrato con Millonarios el 30 de junio y aún no es seguro si el delantero costarricense continuará o no en el club capitalino.

Aunque todo apunta a que no seguirá en Millonarios, el delantero costarricense es precavido para responder a los hinchas que le preguntan si continuará o no en el embajador y así lo manifestó en sus redes sociales.

Mensaje de José Ortiz Foto: Tomada de Instagram: @joseortizpicado

“Me gustaría poder contestarle a todos los que me están preguntando si es cierto que me voy de millos, por el momento no puedo referirme al tema. Pronto les daré noticias", escribió el delantero.

Así, las noticias sobre el futuro de Ortiz en Millonario son poco alentadoras, mientras que otros jugadores como Cristian Arango ya renovaron su contrato con el equipo por dos años más.