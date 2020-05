El técnico que pasó por Millonarios y pudo ser seleccionador de Chile

No le fue bien en Millonarios, pues la expectativa con la que llegó al banquillo embajador no se puede comparar con los resultados deportivos que arrojó su proceso. Sin embargo, su hoja de vida y su prestigio en otras partes del mundo lo hicieron ser protagonista en Suramérica y Europa.



Le fue también en otras ligas, que incluso estuvo muy cerca de dirigir a la selección de Chile, la cual hoy en día conduce el colombiano Reinaldo Rueda.



La confesión la hizo el mismo protagonista de la historia, el uruguayo Martín Lasarte, quien pasó por Millonarios en 2007, luego tuvo un paso por Real Sociedad, de España, y ganó tres títulos con la Universidad de Chile.



En charla con el programa ‘Grítalo América’, Lasarte contó que las negociaciones para ser seleccionador de Chile estuvieron muy cerca de concretarse: “Estuve más cerca cuando se fue Sampaoli y cuando nombraron a Pizzi. Por lo que yo tengo entendido y por lo que a mí me dijeron (alguien de importancia en la ANFP) quedaron tres (candidatos). Uno fue Pizzi, otro fui yo y el otro no me acuerdo, así quedó la historia”.