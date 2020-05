Historia de la que no quiso hablar el Tino: así fue la fiesta post 5-0

Faustino Asprilla es uno de los ex futbolistas que no tiene pelos en la lengua para hablar de su pasado dentro y fuera del terreno de juego, pero en entrevista con Juanpis González no quiso hablar, como pocas veces lo hace, sobre una de sus curiosas historias.

Esta sucedió en 1993, luego de que Colombia venciera 5-0 a Argentina en las Eliminatorias al Mundial. Poco se sabe de cómo fue la celebración de aquel día, sin embargo, Juanpis González le preguntó muy específicamente por un hecho en una de las habitaciones del hotel.

“En el 5-0 hubo un remate, en un cuarto de hotel, donde estaban Aristi, Lozano, Faryd y otro muchacho. En esa fiesta usted se empezó a probar los condones y no le quedaban", dijo el personaje que hace Alejandro Riaño.

Pues el Tino, como pocas veces lo hace, no quiso ahondar sobre aquel día por respeto a las personas que mencionaron anteriormente, añadiendo que el otro muchacho fue Hernán 'Carepa' Gaviria, quien murió en el 2002.

“Eran condones argentinos (risas)... Eso no se puede contar por respeto a quienes estaban ahí porque ninguno nunca ha contado esa historia y no me corresponde a mí contarla, además hay niños. Fue una celebración típica de un triunfo tan importante, inclusive Carepa fue el de la caga$%", dijo el Tino.

Lo que sí contó Faustino es que Víctor Aristizabal fue su compañero de cuarto por 10 años en la Selección Colombia y que el delantero antioqueño sufría de sonambulismo, así que algunas veces lo asustó a media noche en las concentraciones.