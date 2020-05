'Era un tipo loco, encantador': Shearer sobre su amistad con el 'Tino'

Alan Shearer es uno de los mejores futbolistas que ha dado Inglaterra en los últimos años. En su exitosa carrera con el Newcastle, el inglés coincidió con el colombiano Faustino Asprilla, quien durante los 18 meses que compartieron en el club, logran formar una valiosa amistad.

Shearer, en una entrevista dada a Sky Sports, confesó una de las anécdotas más recordadas que tiene con el 'Tino', en el equipo inglés: "El timbre de mi puerta sonó un domingo como a las 6:30 de la mañana, y ahí mismo me pregunto, '¿qué demonios es eso? Miré afuera y vi al Tino sentado, gritando: ¡Shearer! ¡Shearer'", quien entre risas añadió: "No me preguntes qué estaba haciendo, no me preguntes dónde había estado, pero creo que sin gritar, fácilmente podría haber entrado a mi casa. Era un tipo loco, pero encantador".

Asprilla, al igual que Shearer, es recordado por los fanáticos del Newcastle por su su buen desempeño. El delantero colombiano marcó 26 goles en los 96 partidos que jugó con las urracas. Asprilla, es gratamente recordado en Inglaterra, especialmente en Newcastle por hacerle un triplete al Barcelona en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 1997 - 1998.