Dimayor no ceden ni un poco: comunicado, con molestar, sobre rumores

La Dimayor no dio mucho tiempo a la especulación y este mismo jueves le salió al paso a las especulaciones sobre una estrategia para la reanudación de la Liga, jugándola toda en una misma ciudad.

En redes sociales, esta entidad dio a conocer que no aún no ha tomado ninguna determinación y que su idea continúa siendo la reanudación del fútbol colombiano el 18 de abril, aunque los equipos no puedan regresar a entrenamientos aún.

En esos mensajes publicados en sus redes sociales, Dimayor dio a conocer que no existe una decisión formal sobre otra determinación, por ende, la dichosa propuesta de jugar en una sola ciudad todos los partidos no es verdadera.

Sin embargo, aclararon que la continuación de la Liga seguirán dependiendo de las decisiones gubernamentales para evitar la propagación del covid-19, que hasta este momento le dan poco margen de acción a los directivos para reanudar el fútbol de manera normal.