Christian Mafla: así vive el aislamiento el jugador de Nacional

La cuarentena difuminó la Semana Santa, una época de reflexión, recogimiento y espiritualidad. La lucha contra el Covid-19 hace que tengamos mucho tiempo en familia, donde se aprecian los pequeños detalles y, como en el caso de Christian Mafla, los emplea para orar y mantenerse en forma atlética.



El lateral de Atlético Nacional reza el rosario todos los días, es devoto al ejercicio y como en la cancha, es solidario en la casa con los diferentes quehaceres. “Todos hemos tenido la disposición de hacer la cuarentena y el club nos ha dado las herramientas para hacer los trabajos en casa. En lo personal, lo disfruto, nos divertimos en cada sesión con los compañeros. En estos momentos nos hace muy bien”, remarcó el vallecaucano, quien está en el equipo desde 2017.

Su rutina diaria consta de “me levanto de la cama, me arreglo y me dispongo a hacer el ejercicio con mis compañeros y el cuerpo técnico, cuando termino la sesión de entrenamientos, desayuno, luego ayudo a hacer aseo en la casa y colaboro a hacer el almuerzo. Lavo los platos o lo que haya qué hacer en la casa. En la tarde me reúno con mi familia, rezamos el rosario. Luego descansamos, hacemos la comida, otra vez lavamos los platos, jugamos un rato y luego nos vamos a dormir”.

Christian, hombre de fe, espera que este momento de pausa de la cotidianidad sirva para que todos puedan valorar todo lo que la vida nos entrega cada día. “Estamos en un momento donde el fútbol pasa a un segundo plano. Reflexionamos sobre las pequeñas cosas que siempre están ahí y no le damos ese valor, seguimos trabajando a tope físicamente para cuando inicie el torneo, podamos estar de la mejor forma”.

En cuanto a lo deportivo, el lateral izquierdo, convertido en central en los últimos meses, señaló que “extraño todo, poder ir a la sede, poder entrenar, compartir con los compañeros, con el cuerpo técnico. En estos momentos nos damos cuenta lo importante que son los detalles en la vida. Ir al estadio, estar con nuestra hinchada, competir, darlo todo en la cancha es lo que más echo de menos, pero sé que pronto lo vamos a tener y lo vamos a valorar mucho más”.

En el plano contractual, Christian Mafla cumpliría su contrato con Nacional en junio de este año. Debido a la contingencia y la emergencia sanitaria, la FIFA dispuso que los contratos se prolongarían hasta que termine de manera oficial la temporada. Con lo cual, el equipo todavía no ha realizado contactos para una renovación.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8