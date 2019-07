ABC de tema Carrascal: ¿Puede jugar en América y Tolima pierde puntos?

El tema de Rafael Carrascal es complejo y polémico, que empezó a crecer aún más este viernes en el partido de Deportes Tolima contra Rionegro Águilas, en el que los pijaos ganaron por 0-2. Pero, si ya es jugador de América, ¿qué tiene que ver Tolima?...



Empezamos con que Carrascal tenía contrato con Tolima hasta 2020 y fue buscado por América de Cali. Ahí las cosas, el club pijao de mano del presidente Gabriel Camargo, no querían dejar ir al futbolista, pues tenía contrato aún.

El volante renunció al equipo y fue oficializado como nuevo jugador del América de Cali. Sin embargo, la polémica todavía empezaba. Tolima dijo que demandaría a América si fichaba a Carrascal, tema que ya se dio.



Ahora, Tolima jugó este viernes contra Rionegro e inscribió al futbolista como jugador del cuadro pijao y lo dejó en la planilla de suplentes, mandando a dos deportistas que sí estaban en el club a la tribuna. El equipo prefirió tener seis cambios (siete es el máximo).

¿Carrascal puede jugar con América?

Según el reglamento de Dimayor sobre la Liga dice, "las inscripciones efectuadas no podrán cancelarse dentro de un mismo Campeonato para ampliar los cupos establecidos en el Artículo 22º y siguientes de este Reglamento. El jugador que aparezca inscrito en la planilla de juego de un partido oficial, no podrá cambiar de un Club a otro durante el mismo Campeonato".

Es decir, si Tolima ya lo había inscrito desde el 28 de junio a Carrascal, fecha que empezaron las inscripciones, NO podría jugar con América de Cali este torneo. Además, se habla de que aún no había terminado el tema de la cesión del contrato, por lo que Dimayor ya aprobó la inscripción del volante al conjunto de Tolima.

¿Tolima puede perder los puntos?

Sin duda la jugada de Camargo fue para que Carrascal no pudiera jugar con América de Cali este semestre. La inscripción del partido ya hace que sea parte del equipo pijao en Dimayor.



Sin embargo, si el futbolista no estaba inscrito o su contrato no seguía vigente cuando se inscribió, Rionegro Águilas sí puede demandar al club de Ibagué para reclamar los puntos.

Se viene una polémica y un problema para la Dimayor, que debe explicar si el jugador está inscrito. Recordemos que la entidad aprueba con anterioridad las inscripciones. Así que, si está inscrito en Dimayor como jugador de Tolima: NO puede jugar con América. Si no fue inscrito: Tolima pierde los puntos contra Rionegro Águilas.