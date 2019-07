Representante de Carrascal dio detalles del contrato con América

Mucha polémica ha envuelto el más reciente refuerzo del América de Cali. Presuntos líos contractuales con el Deportes Tolima podrían marcar un novela en el fútbol colombiano. No obstante, el representante de Rafael Carrascal desmintió cualquier problema y dio su versión de la contratación del volante.

En palabras para el portal "Zona Libre de Humo", Pedro Blanco, representante de Rafael Carrascal salió a apagar el incendio que ha cubierto la llegada del volante al América de Cali.



En temas de duración y condiciones del contrato, el agente no dudó en dar los detalles de esta operación: "Ha firmado un contrato de dos años y medio que lo vincula al América. Un porcentaje de los derechos del Rafael Carrascal pertenece al club".



Sobre la polémica por un posible demanda de Gabriel Camargo, presidente del Deportes Tolima, Pedro Blanco aseguró lo siguiente: "Hemos estado asesorados todo este tiempo. No tomamos decisiones sin la asesoría adecuada. Tomamos la decisión de rescindir con Tolima y sabiendo las consecuencias. Él jugará con América".



Además, según su representante, Carrascal siempre tuvo el deseo de jugar en América, por esto, las negociaciones fueron rápidas con el equipo: "En un momento determinado me dijo Rafa (Carrascal) que si había posibilidad de jugar en el América, quería jugar allí. El martes se empezaron a dar todos los contactos para el acuerdo".



Por el momento, Carrascal es nuevo refuerzo del América y jugará este semestre con el cuadro escarlata. Sin embargo, las acciones legales y el desenlace de esta novela de seguro estarán presentes en contados días.