La real situación de Rafael Carrascal para jugar con América de Cali

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, señaló este miércoles, en diálogo con FUTBOLRED, que el volante Rafael Carrascal jugará en el cuadro escarlata siempre y cuando se llegue a un acuerdo con Gabriel Camargo, presidente del Tolima.



No obstante, el directivo dice que el mediocampista también tiene en mente una posibilidad del fútbol europeo: “Estoy fuera de Cali, pero sé que el ‘pelao’ no quiere quedarse en Colombia. ‘El Gato’ es el que está manejando eso, si no se va para Chipre se quedaría con nosotros, porque ya dijo que no quiere estar en el Tolima y prefiere quedarse parado un año”.



Gómez volvió a dejar claro que la vinculación de Carrascal solo se dará si llegan a un acuerdo con Camargo. “Nosotros no queremos pelear con el ‘senador’, lo cierto es que el jugador ya se retiró, queremos traerlo pero no que nos metan una demanda, queremos conciliar con don Gabriel, una persona que lleva muchos años en el fútbol”, agregó.



Inicialmente se esperaba que el jugador llegara en la tarde de este miércoles a Cali, pero perdió el vuelo y lo haría en la noche, para continuar los diálogos con el presidente Ricardo el ‘Gato’ Pérez, y de solucionarse la situación con el Tolima, presentar exámenes médicos y firmar contrato por dos años.



El jugador se despidió en la mañana de Gabriel Camargo, así como de los integrantes del plantel vinotinto y oro. Según se supo, está en buena forma física y si fructifica su vinculación puede resultar un jugador importante en lo que intenta en la parte táctica el entrenador Alexandre Guimaraes.



La forma en que salió Carrascal del cuadro tolimense no fue la mejor, especialmente porque reclamaba un aumento en su salario que no le concedieron. El mediocampista tiene contrato vigente por año y medio más con el Tolima, que lo soltaría a cambio de $1.500.000 dólares, en tanto que en América esperan que llegue de forma gratuita, ya que el argumento es que el jugador renunció y no quiere seguir en el conjunto que dirige Alberto Gamero.



Camargo, por su parte, afirmó a los periodistas en Ibagué que haría valer la ley en caso de que el volante firme con otro equipo. “Vamos a ver si algún club lo va a contratar. Creo que en Colombia es muy difícil y en el exterior también, según me dicen los abogados. Esperemos un rato a ver qué pasa”, dijo a los medios.



El veterano directivo adujo que el jugador pasó una carta de renuncia que el club no aceptó, de allí que su futuro es toda una incógnita. Carrascal, de 26 años, disputó 18 partidos con el Tolima en la pasada Liga Águila II-2019.



A pesar de la incertidumbre reinante, en Cali se da como un hecho la incorporación de Rafael Carrascal como el octavo fichaje en la plantilla que orienta Alexandre Guimaraes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces