Carrascal rompió el silencio ¿Jugará con América o volverá a Tolima?

Rafael Carrascal no pasó un momento agradable en este mercado de transferencias en Colombia luego de salir del Tolima para llegar al América. Esto generó un conflicto entre él y el cuadro pijao que afectó su posibilidad de jugar en el cuadro rojo.



Sin embargo, el futbolista continúa en los escarlatas y ha entrenado a la par de sus compañeros para tener una oportunidad pronto.

“Estoy tranquilo, feliz en el equipo y en la ciudad. Con muchas ansias de jugar. Estoy esperando ser citado y espero que ese momento llegue pronto. Hace varios días en América me notificaron que podía jugar y eso me llenó de mucha alegría porque desde que llegué me he sentido muy feliz”, dijo en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’.

Con ese medio, el jugador se expresó sobre su salida del Tolima y la táctica que buscó ese club para impedir que este semestre se vistiera de rojo.



“Voy a jugar en América porque a nadie lo pueden obligar a jugar donde no quiere. A mí del tema ese no me dicen nada, de eso se encarga el abogado y mi representante, yo no tengo idea. Sí escuché comentarios del supuesto veto, pero yo nunca actué de mala fe. Siempre lo hice apegado a la ley y como se debe: de frente y sin estar escondiendo nada”, expresó.

#ZonaLibreDeHumo "A la Hinchada que sepan que me quiero quedar aquí, me quiero quedar en @AmericadeCali, quiero jugar aquí, no existe otra cosa" Rafael Carrascal, @AmericadeCali pic.twitter.com/fb2ZeaV5yr — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) August 8, 2019

Como él solo se concentra en la pelota, atrás dejó los disgustos con el presidente del club, Gabriel Camargo, de quien no se quiso referir.



“No he hablado con nadie de la administración de Tolima, pero sí con mis compañeros. Hablamos del presente y nos deseamos lo mejor. Yo espero que todo se pueda solucionar de la mejor manera y que cada quien siga con su camino. En América he sentido el apoyo total de las directivas y del equipo. Ya hablé con el profe cosas de fútbol y el plantel es maravilloso”, comentó.



Según Carrascal, ya está todo listo para que él pueda jugar con América es por eso que él “no pierdo la fe que pueda estar el sábado”, cuando América enfrenta visita a Medellín por la quinta fecha del campeonato.