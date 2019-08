Matías Pisano pide titularidad en el América de Cali, a puro fútbol

En América de Cali se respira con tranquilidad por estos días. El equipo es colíder de la Liga Águila II-2019 con 10 puntos –los mismos del Cali, pero con +3 por +7 de los azucareros–, soportado en un buen funcionamiento, así muchas veces se privilegie el juego defensivo, como ocurrió el pasado domingo en Barranquilla, cuando le ganó 0-1 al Junior.

En ese devenir de partidos entre Liga y Copa Colombia, Alexandre Guimaraes ha ido moviendo su nómina y sigue encontrando motivos para creer que la actual plantilla puede ser protagonista en el segundo semestre.



Uno de los jugadores que llegó a última hora como el argentino Matías Pisano ha demostrado que tiene mucha habilidad para maniobrar con pelota dominada. Siendo todavía prematuro hacer un análisis de lo que puede dar el volante gaucho, los hinchas escarlatas disfrutan el momento y esperan seguir disfrutando de noticias positivas.



Pisano entró en el promedio del segundo tiempo ante los ‘tiburones’ y en el último minuto de adición mostró convicción de que podía jugársela frente a la defensa ñera, encaró varios rivales y Gabriel Fuentes le hizo calle de honor antes de derribarlo y producir un tiro penal que el mismo jugador escarlata ejecutó para una victoria que ilusiona, sobre todo por la calidad del rival, campeón vigente.



Revisando el aporte individual de los hombres en los que ha confiado Guimaraes, parece justo que el volante argentino reciba la bendición para ser titular. Johnnier Viveros sigue sin encontrar su mejor nivel y en cambio, Pisano no solo cuenta con imaginación y velocidad, sino que ya suma dos goles que han significado cuatro puntos importantes en la cuenta roja.







Hablando del compromiso en el Metropolitano, sostuvo: “Para mí, la expulsión de Vergara fue dudosa, pero es decisión del árbitro. Nos costó mucho mantener la pelota, llegamos dos o tres situaciones, especialmente de tiro libre, ellos llegaron mucho, somos un equipo humilde que va a luchar hasta el final, como lo hicimos en este partido, por suerte me tocó a mí hacer una jugada y luego el gol de la victoria, pero creo que es mérito de todo el equipo por el esfuerzo que hizo”.



Aunque el gol de la victoria lo construyó entrando por la izquierda, tras un saque largo de Neto Volpi, esta vez Pisano dejó una cosa clara: “A mí me gusta aportar por la zona que sea, pero me siento mejor por la derecha. Ahora hay que pensar en el próximo juego, hay que ir partido tras partido.

Matías recibirá una multa por quitarse la camiseta en la celebración del gol, pero dice que valió la pena por la alegría que significó.



Este sábado (7:45 p.m.) el cuadro rojo del Valle visita al Medellín, en el encuentro más atractivo de la quinta fecha de la Liga, por lo que llegará al Atanasio Girardot con la consigna de mantener su invicto, ojalá con una nueva victoria que no lo deje caer del trono.



En cuanto al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, se disputará el miércoles 14 de agosto (6:00 p.m.) en el Pascual Guerrero ante el Once Caldas, que parcialmente gana la serie 2-1.







Datos al margen



El volante Luis Francisco Sánchez será operado de tobillo derecho este viernes en la mañana y se estima que su incapacidad superará las cuatro semanas.



Hay un factor que va en contravía de las últimas tendencias a nivel nacional: América aparece en el primer lugar de la Liga Águila pero su hinchada sigue sin responder para la compra de abonos en el Pascual Guerrero, apenas tiene asegurados 550 abonados, con u total de 17.000 aficionados en dos compromisos, una cifra que no se ve bien con uno de los equipos de mayor acompañamiento de público en el fútbol colombiano.



El delantero Duván Vergara recibiría dos fechas de sanción por haber recibido la tarjeta roja directa en el juego ante Junior, por fuerte falta al defensor Willer Ditta.



Sigue sin darse un acuerdo económico entre América y Tolima por el mediocampista Rafael Carrascal, quien fue autorizado para jugar por la Dimayor con los ‘diablos’, pero mientras no haya un arreglo entre las partes su situación será muy complicada.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces