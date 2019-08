¡Mejor que novela mexicana! Los tres culebrones del fútbol colombiano

El fútbol colombiano vive un momento álgido por diferentes polémicas. Por diferentes factores, algunos equipos del rentado local han tenido que afrontar algunos problemas que no tenían presupuestados y este inicio de campeonato está un poco revolucionado.



Nacional y Juan Carlos Osorio salieron rápido de ese ‘chicharrón’ que dejó el enfrentamiento del técnico con el árbitro Hinestroza. Lo que se pudo haber convertido en un problema mayor, se terminó solucionando con la sanción al técnico por dos meses, pero otros equipos no han contado con la misma suerte.

Rafael Carrascal dejó Deportes Tolima y llegó al América de Cali, pero los pijaos no se desprenderán tan fácil del volante. El futbolista aún no ha debutado con el rojo, pero el vinotinto buscó inhabilitarlo inscribiéndolo en la tercera fecha de la Liga, aunque ya estaba con su nuevo club. Los dos clubes se reunieron en Bogotá en el marco de una reunión extraordinaria de la Dimayor y hasta Acolfutpro busca que Carrascal pueda continuar sin líos en los escarlatas.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de los clubes, pero, según Acolfutpro, el jugador está cobijado por el estatuto del jugador, por lo que él podrá actuar con América mientras que los dos clubes solucionan el inconveniente. ¿Hasta cuándo estará este tire y afloje?



Aunque no hay un conflicto interno, la salida de Wuilker Faríñez sí se ha convertido en un dolor de cabeza. El venezolano fue inscrito ante la Dimayor, pero, según las versiones oficiales del club, aún no ha podido debutar por una lesión. No obstante, esta es la primera lesión que sufre el jugador en un año y medio en el club y justo se da en el momento que su entorno le está buscando un nuevo destino.

Ya recuperado de su inconveniente muscular, Faríñez podría jugar en la Copa Colombia contra Medellín, pero recientemente apareció América de México con un gran interés en el venezolano. Millonarios espera por una propuesta real por el jugador, pues hasta el momento todo han sido rumores, pero nada concreto. ¿Continuará o se irá del colombiano?



La última también pasa por el fútbol bogotano, aunque más por Santa Fe. El cuadro capitalino atraviesa uno de sus peores momentos de la última década por una serie de decisiones desafortunadas desde lo dirigencial hasta lo deportivo.

La salida de Patricio Camps no es nada fácil por el factor económico, pues hay de por medio una ostentosa indemnización. Sin embargo, la inasistencia del técnico a la rueda de prensa es la luz de la que se agarran en el rojo para llegar a un acuerdo. ¿Para cuándo será el fin de la corta era Camps?