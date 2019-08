El entorno de Faríñez es claro: su opción de ir al América de México

Millonarios todavía no ha podido contar con Wuilker Faríñez en este segundo semestre. El arquero venezolano ha sido el gran ausente en la liga II-2019 en el equipo que conduce Jorge Luis Pinto. El joven portero no estaría en condiciones médicas para competir, pero se dice que el otro motivo por el que no ha actuado es porque esperan una oferta para transferirlo a un club en el exterior.

En los últimos días se abrió una posibilidad para que Faríñez emigre del fútbol colombiano y llegue a uno de los equipos más poderosos económicamente del continente americano. Ante la salida de Agustín Marchesín al Porto, de Portugal, el América de México está buscando un portero de jerarquía y en sus opcionados estaría Wuilker.



El venezolano vería con buenos ojos la posibilidad de jugar en las águilas aztecas, y asimismo lo ve el entorno del portero. Es así como su padre, Luis Faríñez, confesó que le gustaría ver a su hijo en el equipo mexicano.



“Que sea lo que Dios quiera. Ojalá llegue a pasar, que es lo que todos queremos, que (Wuilker) llegue a un gran club como el América”, aseguró el padre del arquero de Millonarios en declaraciones a ‘Tudn’, de México.



Sin embargo, el progenitor del gran arquero venezolano aceptó que lo de América todavía “son rumores”. “Todavía no tenemos nada sobre la mesa, no hemos conversado con América, no ha llegado una oferta. Así que, mientras tanto, Wuilker seguirá con Millonarios”.



Faríñez tiene un valor de 6 millones de dólares. Sin embargo, en América manejan también la opción de repatriar al mexicano Guillermo Ochoa, portero de su selección y gran figura en el fútbol de Bélgica (Standard Lieja).