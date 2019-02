Cali se complicó con poco: venció 2-1 al Unión, pero terminó apretado

Con un muy buen planteamiento ofensivo en el primer tiempo y con sufrimiento al final del juego, Deportivo Cali venció 2-1 este martes al Unión Magdalena en el estadio de Palmaseca, en partido que cerró la quinta fecha de la Liga I-2019, y se acomodó en el tercer lugar de la tabla con 11 puntos.

La pelota quieta fue una buena fórmula para desequilibrar en el local en ambas anotaciones y otro aditamento del encuentro lo puso el defensa central Danny Rosero, quien marcó el gol 5.000 de la historia azucarera.

No hay duda que la compañía de Féiver Mercado a Juan Ignacio Dinenno le ha dado más presencia al ataque verdiblanco, aunque todavía falta más continuidad en los segundos periodos.



Lucas Pusineri montó en el comienzo un equipo vertical que desde el primer minuto se volcó al área del visitante, tanto así que creó varias llegadas de riesgo y a los 7 Deiber Caicedo cobró un tiro de esquina preciso a la cabeza de Dinenno y el argentino sin marca y bien ubicado la clavó sobre el palo izquierdo de César Giraldo, convirtiendo su quinto tanto con el cuadro caleño.



Sin embargo, en una jugada aislada Abel Aguilar remató desviado a los 12, en el segundo acercamiento del ‘ciclón’ luego de que David Ferreira no aprovechara un centro.



Dinenno volvió a disparar fuera del área y Giraldo metió su mano derecha para enviar al tiro de esquina. El atacante gaucho fue un dolor de cabeza para la defensa samaria por su movilidad y constante búsqueda del gol. Féiver también recibió pase de Matías Cabrera y remató con zurda a los 27, pero el guardameta visitante evitó el segundo.



A los 34, Deiber ejecutó de nuevo un tiro de esquina, Dinenno cabeceó en el segundo palo y Dany Rosero estaba atento en el otro vertical para aumentar la cuenta también de frentazo y quedar en la historia como el autor del gol 5.000 de los ‘azucareros’.



Mercado llegó para el tercero, también de cabeza, pero fue invalidado por falta de Dinenno a Murillo.



Unión quiso acortar la diferencia en una llegada de Ricardo Márquez, aunque se enredó y no pudo concretar.



Para el complemento hubo una leve mejoría del cuadro ‘bananero’, que se hizo al balón y con hombres de experiencia en el medio fue ganando terreno, aunque no era profundo. Camilo Vargas, en una buena estirada, sacó un remate por encima del horizontal.



La entrada del brasileño Lucas Sotero por Ferreira le dio un nuevo aire al elenco orientado por Harold Rivera, que sin mucho peso fue metiendo al Cali en su zona. El local mermó revoluciones y solo hasta que Féiver remató de media distancia volvió a pisar el área ‘bananera’.



Kevin Velasco y Carlos Carbonero entraron para inyectar sangre fresca en el medio, en momentos en que el Unión era más en posesión. A los 36, Sotero cobró un tiro libre por derecha, el balón merodeó por el área sin que ningún defensa del Cali rechazara y Luis Carlos Arias solo tuvo que empujarlo para el 1-2.



En un tiro de esquina de Velasco le quedó otra vez a Dinenno en el cabezazo, pero el horizontal devolvió el esférico.



A los 90, Sotero le sirvió a Márquez en el juego aéreo, pero de nuevo estuvo inmenso Vargas para evitar la caída de su valla. Así concluyó el partido, con nerviosismo en las tribunas por la presión del cuadro rojiazul.



El Cali visitará el domingo (5:00 p.m.) con la mira puesta en mantener su crecimiento en la Liga Águila I-2019.



Síntesis



Cali 2-1 Unión Magdalena



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (7), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (6), Andrés Colorado (6), Matías Cabrera (6), Deiber Caicedo (8), John Édison Mosquera (6), Féiver Mercado (7); y Juan Ignacio Dinenno (7).

Cambios: Kevin Velasco (6) por John Édison Mosquera (25 ST), Carlos Carbonero (6) por Féiver Mercado (33 ST) y Didier Delgado (SC) por Deiber Caicedo (44 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Unión Magdalena: Cesar Giraldo (5); Cristian Subero (5), Fernando Battiste (4), Julio César Murillo (4), Yulián Gómez (5); Jhojan Valencia (5), Abel Aguilar (5), David Ferreira (5), Uvaldo Luna (4); Luis Carlos Arias (6) y Ricardo Márquez (5).

Cambios: Lucas Sotero (6) por David Ferreira (13 ST) y Rugeri Blanco (5) por Uvaldo Luna (27 ST).

D.T.: Harold Rivera



Goles: 1-0: Juan Ignacio Dinenno (7 PT, de cabeza). 2-0: Danny Rosero (34 PT, de cabeza). 1-2: Luis Carlos Arias (36 ST)



Amonestados: John Édison Mosquera (31 PT) por Cali. Luis Carlos Arias (25 PT), Julio Murillo (28 PT), Ricardo Márquez (15 ST), Fernando Battiste (31 ST) por Unión Magdalena.



Expulsados: no hubo



Partido: Bueno



Figura: Deiber Caicedo (8)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 6.000 espectadores, aproximadamente



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Jorge Duarte (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces