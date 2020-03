El triste final de Mosquera en Cali y las duras consecuencia que dejó

Jhon Édison Mosquera cumplió en el Deportivo Cali el sueño de todo niño: jugar en el equipo del que su familia es hincha y verlos felices. Pero lo que empezó como un sueño hecho realidad no terminó como tal y sí tuvo grandes repercusiones en su vida.

En diálogo con ‘De Grueso Calibre' el jugador colombiano habló de lo que fue su final con el equipo azucarero y las consecuencias que dejó la lesión en su vida.

“En mi última etapa, sufrí la lesión, que terminó apartándome hasta de amistades. Evité mostrarme en los eventos con el grupo; no me sentía un jugador de fútbol. Entonces, le dediqué ese espacio a mi familia y eso me sirvió para saber quiénes estaban conmigo. Tuve tanto estrés que empecé a sufrir de alopecia, me salieron unos pelones en la cabeza. No sabía cómo manejar la situación, porque era la primera vez que me pasaba", contó.

El jugador fue operado con éxito, pero eso tuvo como consecuencia un buen tiempo sin jugar y, posteriormente, la terminación de su contrato con el equipo vallecaucano.

“A falta de dos fechas para culminar el campeonato, yo ya había vuelto a trabajos con el equipo, y me pasaron la carta de no renovación del contrato. Fue algo que me conmovió. Antes de llegar al Cali, tuve opciones de firmar con otros equipos importantes, y lo hice porque el 99% de mi familia es hincha del Cali y porque desde pequeño jugué con las inferiores del club. Durante la lesión me cuidé mucho, pero no se pudo dar la continuidad. Ojalá pueda volver a tener esa oportunidad", relató.

Aunque, según él, tuvo la oportunidad de continuar en otros equipos del fútbol colombiano, finalmente se decantó por volver a República Checa, pues allí estaba su pareja y su hija, quienes constantemente se movieron entre Colombia y ese país para poder estar juntos.

“Llegaron ofrecimientos de cerca de cinco equipos, buenos, que querían pelear por llegar a las finales. Sin embargo, pensé en retomar mi nivel, y me pudo más el deseo de estar con mi mujer y mi hija en República Checa. El presidente del Bohemians me escribió que quería volver a contar conmigo y firmamos un contrato corto", relató.

Desde Praga, Mosquera contó cómo vive ese presente en el Bohemians, club que le hizo un homenaje cuando llegó por los buenos recuerdos que había dejado entre 2014 y 2016.

“Aquí en República Checa se han reportado cerca de mil casos y cero muertos. Eso quiere decir que las cosas las están manejando bien; todo está cerrado, excepto los supermercados. Todos debemos acatar las medidas de sanidad”, contó.

Jhon Édison Mosquera deberá volver a entrenamientos el próximo 1 de abril, aunque se puede alargar si así lo requiere las medidas de prevención. Además, dijo que está dispuesto a reducir su salario si así lo requiere el club.