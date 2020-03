¡Le lanzaron con todo! Fuerte crítica a Alfredo Morelos en Escocia

Alfredo Morelos ha tenido algunas polémicas en Rangers por su comportamiento, pero también ha logrado sumar varios goles y convertirse en el goleador del equipo de Steven Gerrard.



Sin embargo, el futbolista colombiano recibió fuertes críticas por parte de Billy Dodds, exdelantero que pasó por Rangers y Chelsea. El escocés le lanzó con todo por su comportamiento y nivel.

"Creo que en Rangers tienen que tomar una decisión definitiva con Alfredo Morelos una vez que termine esta temporada. Si quieres intentar alcanzar al Celtic, Morelos es un jugador clave, pero hay ciertos partidos en los que está suspendido y eso te puede costar. Otra que no he mencionado es que perdió totalmente su forma, ya que después del partido contra el Celtic fue suspendido y perdió el nivel por completo", dijo en 'Glasgow Times'.



Por otro lado le dejó un mensaje a Gerrard por el comportamiento y el nivel del futbolista, dejando un fuerte 'dardo' mencionando que con jugadores como él nunca alcanzarán al Celtic.



"La gente puede estar en desacuerdo y decir que anota muchos goles, pero cuando miras a Edouard no ves que lo suspendan. Es algo recurrente con Morelos y ese es su mayor problema. Cuando no está suspendido, no aparece. Eso está costando el título. No me importa lo que esté haciendo en el medio, porque en los partidos en los que más se le necesita, Morelos no están allí. Steven Gerrard puede estar totalmente en desacuerdo conmigo, pero ahí es lo que pienso de Alfredo Morelos. Lo siento, pero tienen que cortar todas las relaciones, porque nunca alcanzarán al Celtic si mantienen a jugadores como él", finalizó.