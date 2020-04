Bucaramanga fue ante la justicia: admiten tutela a favor de jugadores

El fútbol colombiano no tiene un panorama claro sobre lo que pasará con los rentados de primera y segunda división que se encuentran suspendidos por la pandemia del covid-19; los diferentes ingresos no se están notando y los clubes han tomado decisiones como suspender los contratos de los jugadores, acción que hizo el Atlético Bucaramanga y que ya llegó hasta la justicia.



El pasado 16 de abril, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) publicó en su cuenta de la red social Twitter que el “Bucaramanga, luego de coaccionar a los futbolistas para que aceptaran licencias no remuneradas o recibir menos del 30 por ciento, pretende suspender los contratos ilegalmente de los trabajadores”.



Pues esa amenaza se hizo realidad la semana pasada y los jugadores del plantel leopardo salieron en defensa interponiendo una acción de tutela, que ayer fue admitida por el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga.



El ente judicial vincula en la acción al Ministerio de Trabajo Territorial Santander para que vigile el proceso y le pide al club santandereano hacer llegar los contratos que tenía con los 25 jugadores profesionales que están relacionados en la acción judicial (todos), el club deberá rendir un informe para hacer llegar las pruebas al juzgado.



La semana anterior, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunciaron un alivio por 280 millones de pesos para cada club clase A, como el Bucaramanga, el dinero llegó procedente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



Debido a la pandemia, los futbolistas del club de la Ciudad Bonita no asisten a entrenamiento desde el pasado 17 de marzo, justo después de que se cancelara el partido frente al América de Cali. Desde entonces, han tenido unas prácticas de preparación física de manera virtual.



Esta redacción se comunicó con el presidente del plantel auriverde, Óscar Upegui, pero éste no atendió las llamadas.



Según Acolfutpro, siete equipos profesionales han incumplido con sus obligaciones durante la cuarentena: Cúcuta Deportivo, Patriotas Boyacá, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, Jaguares de Córdoba, Llaneros F. C. y Leones F. C.



Ésta es la primera acción judicial que se dicta en el fútbol colombiano por la suspensión de contratos de los futbolistas profesionales debido a la pandemia del covid-19.



Óscar Olarte

ADN

Bucaramanga