Atlético Nacional, sin margen de error: recibe a Deportivo Cali

Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali este miércoles desde las 7:30 p.m. Partido pendiente de la séptima fecha en la Liga I-2019. Tras seis fechas sin ganar, el equipo verdolaga necesita sumar de a tres frente a un rival que llega a Medellín con dos derrotas consecutivas.

Cuatro empates y una derrota suma Atlético Nacional en los últimos cinco partidos por Liga. El verde comenzó a sacar la calculadora y aunque tiene pendiente dos partidos, debe volver a ganar si quiere clasificar entre los ocho mejores de la Liga.



Varios cambios dispondrá el técnico Paulo Autuori en su nómina inicialista. Christian Mafla estará en lugar de Deiver Machado, convocado por la Selección Colombia. En el lugar de Helibelton Palacios estará Gilberto García, siempre y cuando mejore el golpe en su tobillo, sufrido en el entrenamiento del pasado lunes. Si no está ‘Alcatraz’, estaría Carlos Cuesta.



Además, Juan Pablo Ramírez sería inicialista en lugar de Pablo Ceppelini y Steven Lucumí volvería a la titular para jugar por el sector izquierdo, en la otra punta estaría Yerson Candelo. Pese a estar suspendido, Lucumí lo habilita uno de los dos jugadores convocados a la Selección.



Sobre el juego frente a los ‘azucareros’, el técnico Paulo Autuori indicó que “he quedado contento en los últimos dos partidos, que mi equipo estuvo dando espectáculo. Tuvimos un buen rendimiento, pero no podemos desperdiciar las opciones de gol. La clave está en ser efectivo. Cali es un rival que respetamos, tiene unas características que ya analizamos, explotar sus debilidades y que no estén cómodos en la cancha para que ellos puedan explotar sus fortalezas”.



En cuanto a la presencia de Lucumí, el DT explicó que “a (Steven) Lucumí lo tendré en cuenta, es un jugador que me gusta como juega, está siendo sencillo en sus acciones y mientras más sencillo sea, más efectivo será en la ofensiva. Voy a contar con él y después vamos a ver como estará con su sanción”.



Brayan Rovira ha sido un jugador importante en el mediocampo verde, el cesarense sigue afianzado en la titular y confía en seguir aportándole al equipo. “lo más importante es tener una idea de juego, que va creciendo. Hemos sufrido los goles en pelota quieta y con errores conceptuales, debemos mejorar en el último tercio para que lleguen las victorias”.



Sobre cómo superar a un equipo como el Cali, Rovira señaló que “la idea es clara, el inicio y salida es muy importante para nosotros. Cali tiene un buen juego interior y una transición muy rápida. Será un partido muy disputado en la mitad de la cancha”.



Alineación probable: José Cuadrado; Gilberto García (Carlos Cuesta), Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Christian Mafla; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Juan Pablo Ramírez; Steven Lucumí, Yerson Candelo, Hernán Barcos.

D.T.: Paulo Autuori.



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

TV: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín