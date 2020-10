El récord que Nacional romperá en el partido frente a Bucaramanga

Con 73 años de historia, Atlético Nacional es el equipo que más títulos locales e internacionales ha obtenido en Colombia. Los verdolagas han marcado una pauta importante en el fútbol de nuestro país.

Desde aquel 15 de agosto de 1948, cuando Nacional se llamaba Atlético Municipal y Universidad Nacional, abrieron en la cancha del hipódromo de San Fernando de Itagüí el primer campeonato colombiano, con victoria 2-0 a favor del conjunto antioqueño, el encuentro de este martes entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López, será el partido 3.900 en torneos oficiales.

Según la estadística de Javier Danilo Correa, Nacional ha disputado hasta el momento 3.439 partidos de Liga, 144 por Copa Colombia, 10 por Superliga colombiana, 175 por Copa Libertadores, 60 por Copa Suramericana, 32 en la Copa Merconorte, 30 en la Supercopa Suramericana, tres en la Copa Interamericana, tres en la Recopa Suramericana, dos en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Y uno en la Copa Intercontinental.



Los verdolagas no pudieron disputar la Copa Conmebol, debido a que la participación en la Supercopa no hacía compatible que pudiera jugar ambos torneos. Tampoco pudo jugar la Copa Máster, ni la Copa Nicolás Leoz, porque para Colombia no tenía participación en esos torneos que luego fueron avalados por Conmebol.



Datos gracias a Javier Danilo Correa, en twitter: @jdanilocorrea



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8